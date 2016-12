Indoor-Express Evolution-Waschstraße

Der kleine, beschauliche Ort Echt mitten im Dreiländereck bietet ab sofort ein bis dato nie dagewesenes Wascherlebnis. Auf über 3.000 m² entstand eine Indoor-Pflegeoase der Superlative für anspruchsvolle Waschkunden.



Die Herren Verkoelen entschieden sich aufgrund der vielen innovativen Details für eine Express-Waschstraßenkonzeption von Christ mit den neuen Evolution-Rundumwäschern EVO-4 und Direktantrieben.



Die konzeptionierte Hochleistungswaschstraße wurde auf eine 52 Meter lange Doppelstrangkette Typ 360 (bis 360 mm Reifenbreite!) mit Felgenschutzkappen geplant.



Für eine optimale Schmutz-Anlösung sorgt ein Express-Hochdruck-Vorwaschbereich aus HD-JETSTREAM und HD-MATRIX inklusive einem vorgeschalteten FOAM-WALL. Dieser wird als Lava-Schaum mit LED-Beleuchtung werbewirksam in Szene gesetzt.



Die textile Fahrzeugwäsche erfolgt mittels den effektiven, mechanisch-pneumatischen Hochleistungs-Rundumwäschern EVO-4 mit mittenüberdeckendem Hecknachlauf.



Neben der gründlichen Wäsche gehört zu einer vollständigen Fahrzeugpflege auch eine ausgiebige PROTECT-SHINE-Politur mit einer separaten Applikations- und Walzenstation. Diese verleiht dem beanspruchten Lack neuen Tiefenglanz.



Nach dem Konservierungsbereich mit ALPINE WAX folgt ein Hochleistungs-Gebläsebereich mit einem AEROPRO-Vortrockner sowie einem AEROFLEX-1 Hauptgebläse, die mit energieeffizienten Greenline-Lüftergebläsen ausgestattet sind. Damit auch die letzten Mikroperlen aufgenommen werden, entschieden sich die Herren Verkoelen für eine textile Nachtrocknung mit 3 Walzen, die bei jeder Fahrzeugwäsche inkludiert ist. Als vertikale Trocknungswalzen wurden dabei ebenfalls die im Heck nachlaufenden EVO-4 Walzen eingebaut. Diese sorgen für ein spektakuläres Heckfinish.



Neben der Waschstraße wird auch eine VARIUS-Portalwaschanlage betrieben. Mit einer Durchfahrtshöhe von 3,15m und einer Durchfahrtsbreite von 2,7m eignet sie sich hervorragend für größere Fahrzeuge wie Vans und Transporter. Auch hier wurden in Sachen Qualität keine Abstriche gemacht. So bietet auch die Portalanlage dank Direktantrieben, Rundumhochdruck und vielen weiteren innovativen Features eine Fahrzeugwäsche höchster Qualität.



Auch bei der Waschchemie wurde auf Qualität gesetzt. Zum Einsatz kommt die neu entwickelte Premium-Produktlinie von Christ Car Care.



Hier finden Sie den Film zur Anlage: https://youtu.be/AtoBkK3hz8g

