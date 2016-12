Weihnachtsbeleuchtung am Stadtwall auf Probe

Erstmals seit 2012 gibt es in diesem Jahr probeweise wieder eine Beleuchtung auf einem Teil des Stadtwalls. Drei Wahrzeichen der Stadt, nämlich das Heger Tor und die beiden Wehrtürme – Bürgergehorsam und Bucksturm – sowie einige ausgewählte Bäume auf der Mittelinsel am Heger-Tor-Wall werden farbig beleuchtet. Statt der alten Lichterketten werden LED- und HQI-Großflächenscheinwerfer verwendet, die eine effiziente Lichtausbeute und einen geringen Stromverbrauch aufweisen. Der Probelauf wurde kurzfristig von der Osnabrück- Marketing und Tourismus GmbH (OMT) realisiert.



Ob sich diese Art der Beleuchtung markanter Stellen in den kommenden Jahren ausbauen lässt, muss sich erst entscheiden. „Jetzt handelt es sich nur um einen kleinen Testballon“, sagt Petra Rosenbach, OMT-Geschäftsführerin „Wir wollen mit diesem Versuch das Interesse an der weihnachtlichen Beleuchtung und die gestalterischen Möglichkeiten ausloten, um dann über eine mögliche Weiterentwicklung oder eine Neukonzeption nachzudenken.“



Es geht auch darum, künftig etwa Kaufleute oder Unternehmen als Sponsoren für die Weihnachtsbeleuchtung zu gewinnen. „Wir haben uns jetzt relativ kurzfristig dazu entschlossen, diesen Test aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Unser Budget ist natürlich begrenzt, deswegen haben wir die Beleuchtung auf einen kleinen Teil des Walls beschränkt“, so Rosenbach. „Wir haben uns auch bewusst gegen aufwändig zu montierende Lichterketten und für eine moderne Form der Beleuchtung, wie sie beispielsweise auch in der Krahnstraße realisiert wird, entschieden.“



Iris Pohl von der OMT erläutert, dass die Gebäude und Bäume in den klassischen Weihnachtsfarben Rot, Grün und Weiß angestrahlt werden. Lichtwechsel gebe es nicht. „In unmittelbarer Nähe zum Straßenverkehr wollten wir keine Ablenkung durch Bewegungen schaffen“, macht Pohl deutlich.



Das Team von Vorlights aus Georgsmarienhütte, das vielfach Lichtinszenierungen, u.a. beim Steckenpferdreiten in Osnabrück durchführt, installierte die neue Weihnachtsbeleuchtung. „Wir haben die Idee gemeinsam mit Thorsten Vorkefeld entwickelt und freuen uns über seine pragmatische Unterstützung“, erläutert Pohl.

