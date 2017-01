Nutzungshinweis zur korrekten Griffeinstellung des Avabag

Die AVABAG Lawinenairbags sind so entwickelt, dass die Auslösung des Airbags im Lawinenfall möglichst intuitiv und einfach gelingt. Dafür kann die Position des Auslösegriffs am Schultergurt an die individuelle Körpergröße angepasst werden. Zudem bietet das AVABAG System die Möglichkeit das Ziehen des Griffs einfach und unbegrenzt zu trainieren ohne den Airbag danach jedes Mal falten zu müssen.



Uns wurde von vereinzelten Fällen berichtet, in denen sich der Airbag aufgrund einer FALSCHEN LÄNGENEINSTELLUNG des Griffs selbst auslöste. Um weitere Fehlbedienungen zu verhindern, möchten wir nochmals auf die KORREKTE LÄNGENEINSTELLUNG des AVABAG Griffs hinweisen:



Eine ungewollte Selbstauslösung kann auftreten, wenn am Griff die „S“ Position eingestellt ist und der Griff im „L“ Führungskanal im Schultergurt eingeschoben ist. So entsteht ein dauerhafter Zug auf das Auslösekabel, wodurch es bei geringer Zusatzbelastung zu einer ungewollten Auslösung kommen kann.

