Wachgeküsst: Lysi®-Herp-Trinkampullen mit neuem Geschmack und Design in der Apotheke

Egal wann, egal wo - er kommt immer ungelegen: Lippenherpes. Zwar ist ein Kribbeln beim Küssen erwünscht, aber bitte nur im Bauch. Wenn ein Ziepen jedoch Lippenherpes ankündigt, muss schnell gehandelt werden - andernfalls ist jedes Kuss-Happy-End in Gefahr. Wirksame und verträgliche Hilfe gegen den Liebeskiller Lippenherpes können Lysi®-Herp- Trinkampullen bieten. Diese sind ab sofort mit neuer Rezeptur und im neuen Packungsdesign rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Der Clou: Die Herpestherapie erfolgt nicht von außen, sondern von innen. Die regelmäßige Einnahme verkürzt den Heilungsprozess.*



Es könnte so schön sein: Boy meets girl, beide verlieben sich und am Ende gibt es ein Happy End mit Kuss. Doch mit Lippenherpes platzt der Traum vom perfekten Date, denn an Küssen ist nicht zu denken. Auch wenn es unterschiedliche Auslöser für Lippenherpes gibt, darunter Stress, Erschöpfung, zu viel Sonneneinstrahlung, Hormonveränderungen oder ein geschwächtes Immunsystem, empfinden fast alle Betroffenen das gleiche beim Anblick der unschönen Bläschen: Unwohlsein und Unsicherheit.



Obwohl das Herpes-Simplex-Virus Typ 1, das den Lippenherpes verursacht, nicht heilbar ist, sind die entstehenden Lippenbläschen gut therapierbar. Hilfe im Kampf gegen den hartnäckigen Quälgeist kann eine Herpestherapie von innen, beispielsweise mit Lysi®-Herp-Trinkampullen, bieten. Schon bei ersten Symptomen, die einen Ausbruch ankündigen, sollte das diätetische Lebensmittel zur Behandlung getrunken werden. So kann Lippenherpes von innen gehemmt bzw. bei einsetzendem Herpes der Heilungsprozess um bis zu fünf Tage verkürzt werden.* Zudem werden Schmerzen, Spannen und Brennen reduziert. Das heißt: Schneller wieder Wohlfühlen.



Der Inhaltsstoff L-Lysin erweist sich für Betroffene als Helfer in der Not, denn die Aminosäure hemmt die Aufnahme von L-Arginin, eine andere Aminosäure, die zum Wachsen von Herpesviren benötigt wird. In der Kombination mit den weiteren Inhaltsstoffen von Lysi®-Herp wie wichtigen Vitaminen, Bioflavonoiden und Spurenelementen kann die entzündliche Phase des Herpesausbruchs diätetisch unterdrückt werden. Doch dies ist nicht alles: Zusätzlich wird durch die Einnahme das Immunsystem gestärkt und die Hauterneuerung begünstigt. Wer wiederholt an Lippenherpes erkrankt, sollte den L-Lysin-Spiegel im Blut hoch halten - ein einzelnes Trinkfläschen Lysi®-Herp pro Tag genügt.



Ulrich Pflüger, Geschäftsführer der Orthim KG, sagt über den Produkt-Relaunch: "Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Produkte. Durch die neue Rezeptur des laktose- und glutenfreien Lysi®-Herp wollen wir den Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden."



Die praktische Darreichung in sofort verzehrfertigen Trinkampullen, ermöglicht eine hygienische Einnahme überall und jederzeit. Die kleine rosa-weiße Flasche passt problemlos und diskret in jede Hand-, Hosen- oder Federtasche. Endlich gilt: Bye, bye Bläschen, hallo Happy-End.



Lysi®-Herp 10 Trinkfläschen á 25ml = 250 ml PZN: 12453209 UVP: 17,45 Euro



* Mittlere Abheilzeit, gemessen von den ersten Symptomen bis zur Krustenbildung

Über die Orthim KG

Die Orthim KG mit Sitz im ostwestfälischen Herzebrock wurde im Jahre 2001 von Ulrich Pflüger gegründet. Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung beim Aufbau des elterlichen Betriebes wollte der Firmengründer von Anfang an höchste Kundenansprüche mit innovativen natürlichen Produkten zu vernünftigen Preisen erfüllen. Deswegen gründete er sein eigenes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem homöopathischen Fachgebiet Biochemie nach Dr. Schüßler. Zielsetzung ist der konsequente Aufbau der Marke Orthim mit Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren