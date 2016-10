Der schillernde Neugründer, der konservative Patriarch, die anpackende Firmenchefin: Unternehmer-Stereotypen gibt es so einige - und alle implizieren, dass zur Firmengründung gewisse Charakterzüge unabdingbar sind. Dass ein erfolgreiches Unternehmen nicht ohne starke Führungspersönlichkeit funktionieren kann.



Doch ist das wirklich so? Und ist das nötige Mindset angeboren oder erlernbar?



MIT-Prof Bill Aulet verneint die Existenz eines Entrepreneur-Gens und erinnert außerdem daran, dass hinter den erfolgreichsten Unternehmen häufiger ein Team als eine Einzelperson steht. Wirklich entscheidend sei eine systematische Vorgehensweise, und diese hat er in "Startup mit System" in 24 Schritte zerlegt und aufbereitet.



Startup mit System

In 24 Schritten zum erfolgreichen Entrepreneur

ISBN 978-3-96009-019-9

336 Seiten, Broschur, in Farbe

1. Auflage, August 2016

Print: 32,90 Euro



Ein Buch für:





Gründer

Führungskräfte und Geschäftsführer

(Projekt-)Manager





Leicht verständlich und konkret:

Aulet rät beispielsweise nicht nur, die Kundengewinnungskosten zu ermitteln, sondern zeigt anschaulich, wie vorzugehen ist.

