PHD Germany baut Top-Managementebene aus

Ab sofort verstärkt Andreas Schmitt (49) als Managing Partner die Mediaagentur PHD Germany. In seiner neu geschaffenen Position verantwortet er kundenübergreifend die Prozesssteuerung zur Erreichung von Kundenzielen. Andreas Schmitt wird standortübergreifend agieren und berichtet an Holger Thalheimer, CEO der PHD Germany.



Mit der Verpflichtung des erfahrenen Mediamanagers investiert PHD gezielt in den Bereich Investment & Accountability und baut das Führungsteam der am stärksten wachsenden Mediaagentur des Jahres 2015, laut RECMA, weiter aus.



Der Diplom-Kaufmann Andreas Schmitt ist seit über 23 Jahren in der Mediaagenturbranche tätig, seit 2001 als Mitglied der Geschäftsführung bei der Agentur Mindshare in Frankfurt. Dort betreute er etatkräftige Kunden und verantwortete zuletzt den Einkauf der Agentur.



„Nach äußerst erfolgreichen 24 Monaten, mit zahlreichen signifikanten Etatgewinnen, wie z.B. Bayer und die VW Gruppe, wird die Steuerung der Budgets in Zusammenarbeit mit den Kundenteams und die enge Zusammenarbeit mit Auditoren ein wichtiger Bestandteil des weiteren Wachstums der Marke PHD sein“, erklärt Holger Thalheimer, CEO PHD Germany. „Daher freuen wir uns sehr, mit Andreas Schmitt einen ausgewiesenen Media-Experten an Bord unserer Agentur begrüßen zu dürfen. Seine langjährige Erfahrung sowohl in der Kundenberatung als auch im Mediaeinkauf für große Kunden machen ihn zur perfekten Besetzung, um das Wachstum von PHD Germany tatkräftig zu unterstützen.“

PHD versteht sich weltweit als Innovator in der Kommunikationsplanung und dem Einkauf von TV, Funk, Print, Digital, Mobile sowie Social und Emerging Media. Gegründet auf einer Unternehmenskultur des Vordenkens ("Thought Leadership") lautet die Philosophie von PHD: "Finding a better way." PHD ist eine der schnellst wachsenden und meist ausgezeichnetsten Media- und Kommunikationsagenturen mit über 3.000 Mitarbeitern an 80 Standorten weltweit. 2015 wurde PHD vom Fachmagazin Campaign zum "Media Network of the Year" gekürt.



In Deutschland betreut PHD Germany von den Standorten Frankfurt und Düsseldorf aus das nationale bzw. internationale Mediageschäft namhafter Kunden wie Bayer, Canon, Expedia, The Economist und ab 2017 der Volkswagen Gruppe. Das ganzheitliche Leistungsspektrum von PHD umfasst die Bereiche Strategie, Kommunikation, Mediaplanung und -einkauf, Optimierung und Forschung.



PHD ist Teil der Omnicom Media Group (www.omnicommediagroup.com), einer Einheit der Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC).



