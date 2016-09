OMEGA übernimmt Management von Studentenwohnheim in Köln Management-Vereinbarung mit Eigentümer Trei Real Estate GmbH / 153 möblierte Studentenapartments unter der Marke "Quartillion" in der Entwicklung / OMEGA nutzt Start-Up-Phase bis Frühjahr 2017 zur Vorbereitung der Verwaltungsaufgaben

Ab Frühjahr 2017 wird die OMEGA Immobilien Gruppe das Management eines Studentenwohnheims der Trei Real Estate GmbH übernehmen. Das Objekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 geplant.



Im innenstadtnahen Bezirk Köln-Ehrenfeld entstehen unter der Marke „Quartillion“ zwei neue Gebäude mit insgesamt 153 voll möblierten Studentenapartments, welche über einen Innenhof miteinander verbunden werden. Die beiden Gebäude mit bis zu vier Geschossen bieten Studierenden modernsten Wohnkomfort nahe der Universität. Die Gesamtfläche beider Wohnhäuser wird ca. 3.250 m² betragen. Die Apartments werden eine Größe von 19 bis 32 m² haben und jeweils über einen Wohn- und Schlafbereich, einen Arbeitsbereich, ein Bad sowie eine moderne Küchenzeile verfügen. Zusätzlich werden sich im Fronthouse zwei Lernräume (Lab I und Lab II) und ein Center Court (Multifunktionsraum) befinden. Sämtliche Apartments und Gemeinschaftsräume werden mit modernster Internettechnik ausgestattet. Den künftigen Studenten stehen Fahrrad- und Tiefgaragenstellplätze (separate Anmietung) sowie Abstellboxen im Keller zur Verfügung.



Der Standort Köln-Ehrenfeld ist bei Studenten und der jungen Generation beliebt und sichert ihnen eine gute Verkehrsanbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder dem Auto.



Nach Fertigstellung des Objektes übernimmt OMEGA unter dem Motto „Lernen und Leben“ die Verantwortung für das gesamte Objekt inklusive aller Managementaufgaben. Dies beinhaltet das gesamte kaufmännische, technische und infrastrukturelle Management der Apartments, die Erst- und Wiedervermietung sowie das Mietermanagement. Um den Studenten eine bezahlbare, transparente und klar kalkulierbare Kostenstruktur zu bieten, plant OMEGA, die Apartments über All-inclusive-Verträge ohne weitere Zusatzkosten zu vermieten.



OMEGA ist darüber hinaus dafür verantwortlich mit dem „Quartillion-Manager“ einen verlässlichen Ansprechpartner bereitzustellen, der sich um alle Belange die Apartments und die Gebäude betreffend kümmert. Als Vertrauensperson soll er für ein angenehmes und behagliches Umfeld für die Studenten sorgen.



„Mit dem Studentenwohnhaus ‚Quartillion‘ wird Studenten eine attraktive und bezahlbare Alternative auf dem angespannten Kölner Wohnungsmarkt geboten, die den Anforderungen der heutigen Studierenden an kombiniertes Wohnen, Lernen/Arbeiten und moderne Kommunikation gerecht wird“, erläutert Regina Jones, Geschäftsführerin bei OMEGA Immobilien, den Managementauftrag. „Die Verwaltung eines solchen Gebäudekomplexes erfordert hohes fachliches Know-how, soziale Kompetenzen und Flexibilität. Durch die langjährige Erfahrung von OMEGA in den Bereichen Asset und Property Management sowie technischem Objektmanagement können wir diesbezüglich eine ausgezeichnete Qualität gewährleisten“, so Jones weiter.



Bereits in der sogenannten Start-Up-Phase bereitet sich OMEGA auf die künftigen Tätigkeiten vor, macht Objektbegehungen und baut Strukturen auf, um den reibungslosen Betrieb des Objekts sowie die Übergabe nach dessen Fertigstellung zu gewährleisten.



Trei Real Estate



Die Trei Real Estate GmbH ist die Immobiliengesellschaft der Unternehmensgruppe Tengelmann. Neben Deutschland ist die Trei in fünf weiteren europäischen Ländern tätig. Das Bestandsportfolio ist mit über 80 Prozent an Mieter außerhalb des Konzernkreises vermietet. Das Mietvolumen beträgt im Jahr rund 100 Mio. Euro. Unter der Marke VENDO PARK entwickelt, baut und vermietet die Trei Fachmarktzentren in der Tschechischen Republik, der Slowakei und Polen. Zudem verfolgt das Unternehmen die Entwicklung von Wohnprojekten unter anderem auch im Mikro-Wohnsegment, beispielsweise Studenten-Apartments.

Über die OMEGA Immobilien GmbH

Die OMEGA Immobilien Gruppe ist ein langjährig erfahrener Qualitätsanbieter von Immobilienmanagementleistungen. Die unabhängige Gesellschaft hat sich auf das Management kaufmännisch und technisch anspruchsvoller Immobilienbestände aus den Segmenten Büro, Handel und Wohnen spezialisiert und verwaltet aktuell ein Immobilienvermögen von rund 2,7 Mrd. Euro in Deutschland. Die OMEGA Immobilien Gruppe deckt mit ihrem integrierten Managementansatz den kompletten Lebenszyklus der Immobilienbewirtschaftung ab. Sie erbringt für institutionelle und private Kunden alle Leistungsbausteine des Property- und Facility Managements und bietet ergänzende spezialisierte Dienstleistungen an, wie etwa das Centermanagement, das Quartiersmanagement, die WEG-Verwaltung und das operative Asset Management. Die langjährige Expertise im Immobilien Management wird nun auch Investoren zugutekommen, die bevorzugt indirekt über Fondskonstruktionen investieren. Mittels der OMEGA Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft wird die Unternehmensgruppe künftig Immobilien-Spezial-AIF für professionelle und semiprofessionelle Anleger konzipieren, emittieren und nachhaltig verwalten.



Der ganzheitliche Beratungs- und Dienstleistungsansatz der OMEGA-Immobilienexperten ermöglicht ein systematisches, auf nachhaltigen Wertzuwachs ausgerichtetes Management aller betreuten Immobilien. Die im Jahr 2000 gegründete, eigentümergeführte OMEGA Immobilien Gruppe beschäftigt rund 130 Mitarbeiter, die an 11 Standorten in Deutschland tätig sind. Der Hauptsitz befindet sich in Köln. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.omega-immobilien.de.

