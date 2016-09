Dolce Vita im Herzen Mannheims - OhJulia öffnet die Türen

Am heutigen Donnerstag feiert das urbane Marktrestaurant OhJulia im Mannheimer Stadtquartier Q6Q7 die Eröffnung seines dritten Standortes nach München und Kehl. Gäste erleben hier authentische mediterrane Küche und italienischen Flair. Neben den Betriebsleitern Carsten Reich und Simone Scheu sorgt Küchenleiter Frank Uebelherr für ausgewählte kulinarische Genüsse. Daneben soll sich das OhJulia am Wochenende als ein neuer Hotspot im Nachtleben etablieren.



Seit heute bringt das authentisch mediterrane OhJulia ein Stück bella Italia direkt in die Mannheimer Innenstadt. Das Konzept für echt italienische Genussmomente startete bereits vor drei Jahren erfolgreich in München. Seit Ende August dieses Jahres begeistert es Kehl. Mit knapp 1.000 Quadratmetern Fläche, 430 Sitzplätzen und einem 50-köpfigen Team zählt das OhJulia zu den größten Gastronomiebetrieben Mannheims. Allein 180 Sitzplätze bietet die großzügige Sonnen-Terrasse. Das Restaurant zeichnet sich aber insbesondere durch seine hervorragende, bereits preisgekrönte Küche aus: So wurde das Konzept im Februar dieses Jahres mit dem renommierten Deutschen Gastronomiepreis, dem Warsteiner Preis 2016, ausgezeichnet. „Mit unseren hochwertigen Zutaten und der Vielfalt an Gerichten zeigen wir, wie sehr wir gutes Essen lieben“, so der leidenschaftliche Gastronom und OhJulia-Gründer Marc Uebelherr. „Wir freuen uns riesig, nun auch die Gäste in Mannheim in unserer OhJulia familigia begrüßen zu dürfen“, betonen die Operating Manager Carsten Reich und Simone Scheu. Im Frühjahr 2017 eröffnet das OhJulia auch im Stuttgarter Dorotheen Quartier.



Hausgemacht, authentisch und frisch



Beginnen kann der Besuch im OhJulia mit einem reichhaltigen Frühstück. Ob himmlisch süße Brioche mit Rosinen oder Schokolade, frisches Müsli mit saisonalen Früchten, gerösteten Haferflocken und Honig oder frischgebackenem Brot aus der hauseignen Bäckerei mit herzhaften Köstlichkeiten wie Mailänder Salami, Rosmarinschinken und Büffelmozzarella – für jeden Frühstücks-Liebhaber ist etwas Schmackhaftes dabei. Spätaufsteher erwarten zur Mittagszeit neben einer Auswahl würziger Antipasti und knackig-frischen Salaten auch vielfältige Pasta-Varianten. Der speziell für OhJulia angefertigte Steinofen ist ein optisches Highlight im Restaurant. Wie in Rom gibt es die rechteckige Pizza auf Holzbrettern für den kleinen Hunger oder in der 60 cm Version für das Teilen mit Freunden und Familie, zubereitet von original italienischen Pizzailoi. Französisch wird es beim Brot. Der Duft verrät es dem Gast sofort: im OhJulia wird frisch gebacken. Natürliche, reine Zutaten und handwerkliches Können zeichnen die Backwaren aus. Basis aller Brote, egal ob herzhaftes Oliven-, raffiniertes Walnuss- oder knuspriges Weißbrot, bildet das hochwertige Mehl einer Steinmühle in der französischen Auvergne, in welcher das Korn noch ganz ursprünglich mit Wasserbetrieb auf Stein gemahlen wird. Historisch-traditionelle Rezepte machen die goldbraunen Laibe zu einem echten Gaumenschmaus. Wer es lieber süß mag, den erwarten unter anderem Pain au chocolat, Brioche, kleine Tarteletts und Schokoküchlein. Die Küche bleibt mit Frank Uebelherr in familiärer Hand. Der Bruder des OhJulia-Gründers Marc Uebelherr ist als Küchenleiter zuständig für ein immer aktuelles Angebot kulinarischer Neukreationen. Der gelernte und erfahrene Szene-Koch verspricht: „Das Mannheimer OhJulia-Speisenportfolio ist ausgefallen und einzigartig– trotzdem bleiben wir authentisch mediterran. Alle Gerichte werden immer frisch und von Hand zubereitet, wie bei „Mamma“.“ Ein Guestpagersystem der neuesten Generation sorgt dafür, dass das Essen schnell serviert wird. Die Craft Beer Bar mit außergewöhnlichen Bierkreationen, ausgewählten Weinen, Aperetivi, Digestivi und eine Auswahl an erstklassigen italienischen Kaffee-Spezialitäten rundet das vielfältige Speisen- und Getränkeangebot ab. Wer sich ein Stück OhJulia mit nach Hause nehmen möchte, für den stehen Produktkreationen wie feinster Gin, aromatischer Espresso und natives, kaltgepresstes Olivenöl bereit.



Modernes Ambiente, inspirierender Flair



Das Design ist wie der Name OhJulia: überraschend, inspirierend, wild und zugleich verführerisch. Hell und offen, modern und zeitgleich retro. Die passend darauf abgestimmte Musik macht gute Laune. Genussvolles Schlemmen, gemütliches Schlendern, buntes Treiben – das OhJulia bietet vielfältige Räume und schafft durch einzigartige Materialien unterschiedliche Atmosphären. Highlight ist der Küchen- und Barbereich in glänzendem Edelstahl und Chrom. Spannende Kontraste erzeugen senffarbene Lederpolster sowie sanfte Grün- und Naturtöne in Wandfarbe, Tapete und Fliesen. Blattmotive aus der Natur und graphische Muster wechseln sich ab. Der Innenraum mit beachtlicher Deckenhöhe, bequemen Korbsesseln und Sofas erinnert an eine Orangerie in einem süditalienischen Palazzo. Der hintere Teil des Restaurants endet in einer lauschigen Sitzlandschaft, die am Abend zum Essen mit Freunden und Familie oder auch zum romantischen Dinner einlädt. Eine zweite Bar wird am späteren Abend und an den Wochenenden Zentrum des Geschehens, wenn der DJ einen offenen Bereich des Restaurants in eine Tanzfläche verwandelt und zum „Warm-up“ vor der langen Club-Nacht einlädt. Die großzügige Terrasse wirkt wie ein verlängertes Wohnzimmer und lädt zum Verweilen ein.



