SELGROS: Umbau auf der Zielgeraden

Mit einem Investitionsvolumen in Millionenhöhe wurde der ca. 12.000 qm2 große Verkaufsraum des Großhändlers SELGROS Cash & Carry in Hilden in Rekordzeit modernisiert. Und das ohne Geschäftsunterbrechung, was die Planer vor große Herausforderungen stellte. Nun haben die umfangreichen Modernisierungsarbeiten die Zielgerade erreicht – die Wiederöffnung des Marktes findet am 8. Dezember statt.



Das Modernisierungskonzept sieht mehrere aufeinander abgestimmte Maßnahmen vor: Einerseits eine Verbesserung der Übersichtlichkeit und Attraktivität der Warenpräsentation mit über 50.000 Artikeln, um den Kunden mehr Einkaufserlebnis zu bieten. Andererseits wurde im Bereich Food das Sortiment an hochwertigen frischen Lebensmitteln erweitert, um den Ansprüchen gehobener Profiküchen besser gerecht zu werden. Hinzu kommen die Modernisierung der kompletten Betriebstechnik samt Installation energiesparender Licht- und Kühlanlagen.



Übersichtlich präsentiert sich den Kunden nun der neugestaltete Bereich „Non Food“: Ein zusätzlicher „Gastro-Markt“, der eine große Auswahl an Küchenequipment für die gastronomische Profiküche bereithält, ergänzt die Modernisierung dieser Abteilung, in der zukünftig auch Kochshows stattfinden werden. Indes wartet die Weinabteilung mit einer neuen attraktiven Holzoptik auf, um die Hochwertigkeit der Produkte zu unterstreichen und die Übersicht zu verbessern.



„Der Ausbau der Frische- und Premiumkompetenz zeigt sich besonders an unserer neuen, bereits fertiggestellten, verglasten Obst- und Gemüsehalle mit zwei unterschiedlichen Temperaturzonen, um die empfindlichen Produkte länger frisch halten zu können. Gleiches gilt für die am 10. November neu eröffnete Frischfischabteilung, in der bei uns direkt vor Ort erstmalig frische Fischprodukte und Meeresfrüchte aus aller Welt angeboten werden. Ein versiertes fünfköpfiges Team verfügt über das dafür nötige Know-how“, erläutert SELGROS Geschäftsleiter Gerhard Pastuschka.



Ein bereits traditionelles Synonym für Frischekompetenz im SELGROS Hilden ist die Fachmetzgerei, in der gleich vier Metzgermeister täglich ihre fachlichen Kenntnisse unter Beweis stellen. Das Metzger-Team, dem auch zwei Gesellen angehören, schneidet beispielsweise Frischfleisch auf Wunsch in von den Kunden benötigten Stückgewichten individuell zu. Ein großer Vorteil, da der Gastronom auf diese Weise den Wareneinsatz pro Gericht genau kalkulieren kann.



Die Produktpalette in der Fleischtheke zeigt sich breit gefächert: Zur Auswahl stehen sowohl lokale bzw. regionale Spezialitäten als auch klassische Fleischprodukte, die täglich frisch hergestellt werden – ergänzt um ein Sortiment an internationalen Fleischspezialitäten. Auch hochwertiges Dry-Aged Fleisch, trocken abgehangenes Rindfleisch aus dem Reifeschrank, steht zur Verfügung. Um die Transportwege kurz zu halten, stammt das Fleisch bei SELGROS Hilden überwiegend von regionalen Lieferanten.



Sei es der Einbau modernster LED-Lichttechnik im Verkaufsraum, um Energie und damit Ressourcen einzusparen oder die Verwendung neuester CO² Kälteanlagen mit umweltfreundlichen Kältemitteln samt Wärmerückgewinnung, die auch zu einem wesentlichen Lärmschutz beitragen – im Fokus der Modernisierung steht zugleich der Einsatz nachhaltiger Technik. SELGROS hat bereits in der Vergangenheit eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um klimaschädliche Emissionen zu senken und wertvolle Ressourcen zu schonen. So bezieht SELGROS zu hundert Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien (Grünstrom).



Die Modernisierungsmaßnahmen umfassen auch den Kassenbereich, um zeitoptimierte Einkäufe zu ermöglichen: Etwa durch die Installation einer Großkundenkasse sowie zweier SB-Kassen, an denen die Kunden ihre Einkäufe selbst erfassen können. Darüber hinaus wird die standortnahe Belieferung der Kunden weiter ausgebaut. Ab 2017 stehen dann zwei Auslieferungsfahrzeuge in Hilden zur Verfügung.



Der rundherum modernisierte SELGROS feiert am 8. Dezember 2016 große Eröffnung. An diesem und den zwei darauffolgenden Tagen warten unter anderem ein Feuerwerk an kulinarischen Köstlichkeiten – vom Chefkoch des Kreuzfahrtschiffes „Queen Mary 2“ höchstpersönlich zubereitet – und vieles andere mehr auf die Gäste. Auch Geschäftsleiter Gerhard Pastuschka und seine 110 Mitarbeiter/innen des SELGROS Cash & Carry Hilden freuen sich schon sehr darauf.



Kontext Transgourmet



Als führender Multi-Channel-Anbieter ist Transgourmet Central & Eastern Europe Liefer- und Abholspezialist für gastronomische Profiküchen. Unter dieser Dachmarke sind die Spezialisten „Transgourmet“ für die Zustellung, „SELGROS“ für die Abholung sowie „Transgourmet Cash & Carry“ als ein regionales Zustellformat mit Abholung vertreten.















Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren