It's finger lickin' good: Ogilvy & Mather Düsseldorf wird Leadagentur von KFC in Deutschland

Ogilvy & Mather Düsseldorf konnte sich in einem mehrstufigen Pitch gegen drei Wettbewerber durchsetzen und wird Leadagentur für KFC in Deutschland.



Kentucky Fried Chicken (KFC) gehört zu YUM! Brands, Inc., dem weltweit größten Restaurantbetreiber mit 43.000 Restaurants in über 140 Ländern. Das Unternehmen kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Die Marke wurde 1939 in Kentucky/USA vom Selfmademan Col. Harland Sanders aus der Taufe gehoben. Das Besondere bei KFC ist, dass die leckeren Hähnchenspezialitäten nach einer speziellen Rezeptur zubereitet und im Restaurant frisch paniert werden – „It’s finger lickin’ good“ lautet der Claim, der international für KFC steht.



Dr. Thorsk Westphal, Chief Marketing Officer KFC Germany: „Wir waren auf der Suche nach einem strategischen Partner, der mit uns gemeinsam die KFC-Marketingkommunikation in Deutschland nachhaltig weiterentwickelt und auf den nächsten Level hebt. Ogilvy hat uns nicht nur mit ihrer hohen strategischen und kreativen Kompetenz überzeugt, sondern auch mit der großen Leidenschaft, mit der sie an das Projekt herangegangen ist. Wir sind überzeugt, dass Ogilvy genau die richtige Agentur ist für die Umsetzung unserer zukünftigen Wachstumsstrategie.“



Carsten Kinast, Managing Director von Ogilvy & Mather Düsseldorf: „Die Marke KFC ist in Deutschland ein echter Challenger – und wir lieben es, für Challenger Marken aktiv zu werden. Mit unserem Verständnis für Marken, unserem strategischen Markenführungs-Knowhow und mit angriffslustiger Kreation freuen wir uns darauf, das große Potenzial, das in der Marke KFC für den deutschen Markt steckt, in den kommenden Jahren zum Vorschein zu bringen.“



Die ersten Umsetzungen für den neu hinzugewonnenen Kunden werden voraussichtlich in Q1/2017 zu sehen sein. Geplant ist eine Multichannel-Strategie, die nicht nur TV, Kino, OOH oder Promotions beinhaltet, sondern die Bereiche „Digital“ und „Social“ sowie interne Kommunikation gleichermaßen berücksichtigt.

