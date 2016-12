Oetker Collection kooperiert mit Mode-Illustratorin Megan Hess

Megan Hess ist Artist in Residence der Oetker Collection. Die weltweit führende Modezeichnerin wird sämtliche Häuser der renommierten Sammlung in ihrem einzigartigen Stil illustrieren.



Die ersten Bilder von Le Bristol Paris und The Lanesborough London enthüllt die Künstlerin bereits diesen Monat im Rahmen der Promotion-Tour für ihr neues Buch „New York: Through a Fashion Eye“. Megan Hess war stets dazu bestimmt zu zeichnen. Nach einer Karriere als Grafikdesignerin übernahm sie die künstlerische Leitung einiger der weltweit größten Werbeagenturen sowie des Modekaufhauses The Library London. 2008 illustrierte sie den Topbestseller der New York Times, das Buch „Sex and The City“. Die Veröffentlichung katapultierte sie ins Licht der Öffentlichkeit. Sie zeichnete Portraits für die New York Times, die italienische Vogue und Vanity Fair.



Das legendäre Nachrichtenmagazin Time, für das sie ebenfalls arbeitet, beschrieb ihre Kunst einmal so: „Liebe auf den ersten Blick. Megan hat eine einzigartige Gabe, Abbildungen auf Papier zu bringen und gleichzeitig ein Gefühl für die Person zu vermitteln. Die Ausführung ist stets perfekt.“



Megan Hess hat seitdem drei Bestseller geschrieben und illustriert: „Fashion House“, „The Dress“ und „Coco Chanel“. Sie gilt als bekannteste Modezeichnerin der Welt.



Megan Hess: „Ich bin begeistert über meine neue Rolle als Artist in Residence bei der Oetker Collection. Reisen gehören für mich als Künstlerin zu den größten Inspirationsquellen. Die maßgeschneiderten Illustrationen, die ich im Rahmen von Luxusprojekten erschaffe, führen mich rund um den Globus. Jetzt freue ich mich von Herzen auf die prachtvollen Masterpiece Hotels der Oetker Collection, in denen ich wohnen und arbeiten werde. Ich skizziere alles vor Ort – die unglaubliche Architektur, die ausgezeichnete Küche und natürlich die elegantesten Menschen der Welt. Mein Ziel ist es, den ganz eigenen Luxus jedes einzelnen Hauses auf Papier zum Leben zu erwecken.“



Frank Marrenbach, CEO der Oetker Collection: „Wir freuen uns sehr auf die Arbeit mit Megan. Ihr legendärer Stil und ihr Auge fürs Detail passen wunderbar zu den Häusern unserer Sammlung. Wir können es kaum erwarten, die einzigartigen Illustrationen unserer Masterpiece Hotels mit der Öffentlichkeit zu teilen.“

Die Oetker Collection repräsentiert eine der inspirierendsten Sammlungen von Grandhotels dieser Welt. Die Bezeichnung „Masterpiece Hotel“ beinhaltet ein Versprechen: die Verpflichtung, zu jeder Stunde Gastlichkeit von höchster Qualität zu bieten. Perlen stehen als Symbol für die Verbindung von Individualität, Schönheit und Qualität. Die einzelnen Perlen fügen sich zu einem glänzenden Perlenstrang zusammen, der die Häuser der Sammlung in Harmonie mit der Natur verbindet und festigt.



Jedes Grandhotel ist einmalig und spiegelt das einzigartige kulturelle Erbe Europas wider: mit höchsten Service-Standards, außergewöhnlicher historischer Architektur und Ausstattung sowie großer Liebe zum Detail.



Die Oetker Collection umfasst derzeit neun Luxushotels:

- L’Apogée Courchevel – Luxus-Chalet mit warmer, familienfreundlicher Atmosphäre und besten Ski-Bedingungen an der Spitze von Courchevel 1850 in den Französischen Alpen.

- Brenners Park-Hotel & Spa – legendäres Grandhotel inmitten eines üppigen Privatparks in Baden-Baden. Die historische Villa Stéphanie beherbergt eines der besten und innovativsten Spas Europas.

- Le Bristol Paris – das Pariser Palasthotel schlechthin. Rundum saniert. Sinnbild französischer Lebenskunst. Wunderbar gelegen in der prestigeträchtigen rue du Faubourg Saint-Honoré.

- Château Saint-Martin & Spa – romantisches Anwesen für höchste Ansprüche im Herzen der Französischen Riviera mit atemberaubendem Blick auf die Mittelmeer-Küste.

- Eden Rock - St Barths – luxuriöser Rückzugsort auf St. Barths. Erbaut auf einem Felsvorsprung, umgeben von weißen Sandstränden und türkisfarbenem Meer. Französische Lebenskunst im Herzen der Karibik.

- Fregate Island Private – Juwel der Nachhaltigkeit und des Naturschutzes. Üppige Wälder und wilde Fauna, umspült vom kristallklaren Wasser der Seychellen. Einzigartig auf der Erde.

- Hôtel du Cap-Eden-Roc – legendäres Luxushotel inmitten eines malerischen Privatparks. Alter Glanz trifft auf modernen Luxus an der Spitze des Cap d’Antibes.

- The Lanesborough London – klassischer britischer Service im prachtvollen Umfeld einer eleganten Londoner Residenz.

- Palácio Tangará São Paulo– das wunderschön im Herzen eines tropischen Parks gelegene Luxushotel öffnet seine Pforten 2. Quartal 2017.



