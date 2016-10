ÖTILLÖ Swimrun World Series feiert Premiere in Deutschland

Die Veranstalter der ÖTILLÖ Swimrun World Series freuen sich auf ihren ersten Event in Deutschland: Am Sonntag, 23. Oktober 2016, findet der ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes 2016 in der Mecklenburgischen Seenplatte statt. Bereits am Tag davor wird mit dem ÖTILLÖ Sprint 1000 Lakes 2016 die kürzere Version durchgeführt. Die Langstrecke umfasst 43,3 km Trailrunning und Schwimmen in offenen Gewässern. Der Start liegt in Wesenberg in Mecklenburg-Vorpommern, das Ziel in Rheinsberg in Brandenburg. Auf die Teilnehmer warten ein schneller Kurs und harte Konkurrenz, schließlich sind viele der weltbesten Swimrunner am Start. In Zweierteams kämpfen sie um acht Qualifikationsplätze für die prestigeträchtige ÖTILLÖ Swimrun Weltmeisterschaft am 4. September 2017 in Stockholm.



Verfolgen Sie das Rennen am 23. Oktober 2016 über Livetracker und Social Media: www.otilloswimrun.com/live



Fast 360 Teilnehmer aus zwanzig Nationen, darunter über fünfzig deutsche Teams, haben sich für die erste Auflage des ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes angemeldet. Sie starten in den Kategorien Damen, Herren und Mixed. Noch nie zuvor haben sich so viele Teilnehmer bei der Premiere eines ÖTILLÖ-Rennens registriert – Swimrun boomt weiterhin!



Insgesamt legen die „Schläufer“ 43,3 km zurück, darunter elf Schwimmpassagen von insgesamt 10 km Länge. Der längste zu schwimmende Teilabschnitt führt über 1500 m. Die Athleten wechseln 22-mal zwischen Laufen und Schwimmen. Um sich dabei nicht mit dem Umziehen aufhalten zu müssen, tragen sie beim Schwimmen die Laufschuhe und beim Laufen den Neoprenanzug.



André Hook muss passen



André Hook aus Hamburg, der mit seinem Partner Wolfgang Grohé das seit Jahren erfolgreichste deutsche Swimrun-Team bildet, ist wegen einer Knöchelverletzung beim ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes leider zum Zuschauen verdammt. Wolfgang Grohé geht für Team Campz stattdessen mit Vincent Gabalda (FRA) im Sprint an den Start.



„Das 1000 Lakes-Rennen sollte unsere neunte Teilnahme an einem ÖTILLÖ-Event sein“, sagte André Hook enttäuscht. „Es ist schade, dass ich dieses wunderbare Swimrun-Abenteuer und die damit verbundene Atmosphäre jetzt wegen meiner Verletzung nicht miterleben kann. Die Mecklenburgische Seenplatte wird eine fantastische Kulisse für ein atemberaubendes Rennen liefern. Bunte Herbstwälder, glasklare Seen, knackig kaltes Wasser, ein hoher Schwimmanteil und überraschend schnelle Laufstrecken: 1000 Lakes wird etwas ganz Besonderes sein!“



Nach der Absage von André Hook darf man nun gespannt sein, wie sich das Michelstädter Team swimrunART Odw. mit Sebastian Bleitgen und Frank Mertins (GER) im internationalen Teilnehmerfeld schlagen wird: Sie belegten bei der ÖTILLÖ-WM im September in Schweden als zweitbestes deutsches Team Platz 22 bei den Herren. Auch Armin Hummel (GER) und Juha Lindfors (FIN), 2015 Neunte bei der ÖTILLÖ Swimrun-WM, wollen vorne mitmischen.



Zu den favorisierten Teams bei den Damen gehört Team Addnature of Sweden mit den amtierenden Weltmeisterinnen Kristin Larsson und Annika Ericsson (SWE). Sie stellten bei der WM 2016 einen überragenden neuen Streckenrekord auf und landen sicher auch beim ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes unter den Top Ten. Im Mixed dürften Jasmina Glad Schreven und Thomas Schreven (FIN) vom Team Say no to doping! an der Spitze dabei sein: Sie gewannen vor einem Monat bei ihrem ersten Rennen nach einjähriger Wettkampfpause den Solvalla Swimrun in Finnland.



Mit der ÖTILLÖ Swimrun World Series wollen die ÖTILLÖ-Organisatoren und Swimrun-Erfinder Mats Skott und Michael Lemmel (SWE) einzigartige Rennen an außergewöhnlichen Orten veranstalten. Der ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes bildet hier keine Ausnahme. Die Landschaft unterscheidet sich völlig von den anderen Rennen der World Series im Engadin, den Scilly-Inseln oder Schweden, ist mit ihren 3000 Seen und den herbstlich gefärbten Buchenwäldern aber mindestens genauso schön. Die Wassertemperaturen werden zwischen 13 und 15 Grad liegen. Auf den weichen und flachen Waldwegen können die Athleten ein hohes Tempo laufen, so dass die Schnellsten wohl nach zirka fünf Stunden im Ziel eintreffen werden.



Alle angemeldeten Teams des ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes: http://otilloswimrun.com/races/1000-lakes/teams-2016

Über ÖTILLÖ AB

Swimrun ist eine rasant wachsende Sportart, bei der die Teilnehmer in Zweierteams antreten. Sie laufen abwechselnd auf natürlichen Wegen und schwimmen im offenen Wasser. Um keine Zeit zu verlieren, behalten sie beim Trailrunning den Neoprenanzug und beim Schwimmen die Laufschuhe an. Der Sport bietet ein einzigartiges Erlebnis, weil man immer mit einem Partner antritt und die Rennstrecken durch außergewöhnliche Landschaften und freie Natur führen. Ihren Ursprung hat die Sportart im ÖTILLÖ im Stockholmer Schärengarten, dem längsten Rennen seiner Art. "Ö TILL Ö" ist Schwedisch und bedeutet "Von Insel zu Insel". Es gilt als eines der härtesten Ein-Tages-Rennen der Welt. Die Teilnehmer laufen 65 km auf Insel-Trails, rutschigen Felsen und unwegsamem Gelände und schwimmen insgesamt 10 km in der Ostsee. Der ÖTILLÖ findet am 4. September 2017 zum zwölften Mal statt.



www.otilloswimrun.com



