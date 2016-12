oekom verlag für ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit nominiert

Der oekom verlag ist in der vergangenen Woche für den ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit > in der Kategorie WISSEN nominiert worden. Unter der Leitung von Jacob Radloff veröffentlicht er Bücher, Zeitschriften und Broschüren, die die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven für diverse Zielgruppen aufbereiten. Die Jury nominiert oekom für den Einsatz, das Leitbild der Nachhaltigkeit in der Gesellschaft umzusetzen und zu verankern.



Der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit zeichnet zum fünften Mal Vorzeigeprojekte im Bereich Nachhaltigkeit aus. Er wird in den Kategorien WISSEN, HANDELN und DURCHSTARTEN verliehen und ist in den Kategorien WISSEN und DURCHSTARTEN jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am 28. März 2017 im Rahmen des Nachhaltigkeitskongresses in Hamburg statt.



In der Kategorie WISSEN sind außerdem das Modell Gemeinwohl-Ökonomie und The Changer nominiert. In der Kategorie DURCHSTARTEN haben die Nominierten ETEPETETE BIO, Goldeimer GmbH und Kiron Open Higher Education Chancen auf die Auszeichnung. Anna Heringer, Forum Nachhaltiger Kakao und Handwerk mit Verantwortung sind in der Kategorie HANDELN nominiert.



Informationen zum Nachhaltigkeitspreis 2017 finden Sie auch unter www.zeit.de/presse



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren