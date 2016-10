Produktivitätsabstand zwischen Vorreiterregionen und anderen wird immer größer

Der Produktivitätsabstand zwischen den leistungsstärksten Regionen und anderen Gegenden im OECD-Raum hat sich in den letzten zwei Jahrzenten um fast 60% vergrößert. Bleiben in einem Land die Mehrzahl der Regionen hinter den Spitzenreitern zurück, wirkt sich dies auch negativ auf die nationale Produktivitätsentwicklung aus. Zu diesem Ergebnis kommt der OECD Regional Outlook 2016, der heute in Brüssel vorgestellt wurde.



Die Studie zeigt, dass der Abstand in der Arbeitsproduktivität – ein wesentlicher Faktor für zukünftigen Wohlstand – zwischen dem oberen Zehntel der produktivsten Regionen und den unteren 75% zwischen 1995 und 2013 von 15.200 US-Dollar auf 24.000 US-Dollar angestiegen ist, gemessen am durchschnittlichen BIP pro Beschäftigtem.



Legt man die aktuellen Trends zugrunde, müssten die Regionen, die am weitesten zurückliegen und in denen ein Viertel der OECD Bevölkerung zu Hause ist, ihre Produktivitätssteigerungsrate vervierfachen, um bis 2050 zu den Spitzenregionen aufzuschließen.



Die zunehmenden regionalen Unterschiede gehen in den meisten Ländern einher mit wachsender Ungleichheit zwischen städtisch und ländlich geprägten Regionen und einem insgesamt zunehmenden Einkommensgefälle innerhalb der Bevölkerung. Während sich das pro Kopf Einkommen zwischen den Ländern angeglichen hat, offenbart ein Blick ins Detail eine wachsende Polarisierungen innerhalb der Länder.



Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Produktivität in den leistungsstärksten Regionen im Schnitt um 1,6% pro Jahr gewachsen, in den wachstumsschwächsten dagegen nur um 1,3% jährlich. Deren ungenutzte Wachstumspotenziale könnten stärker mobilisiert werden.



Regionen, die bei der Produktivitätsentwicklung aufholen, ist gemeinsam, dass ein Großteil der Wirtschaftssektoren dem globalen Wettbewerb ausgesetzt ist, z.B. in der industriellen Fertigung, im Bergbau oder bei Dienstleistungen, die international gehandelt werden können. Dies trifft insbesondere auf ländliche Regionen zu, die sich im Gegensatz zu Städten nicht hauptsächlich auf die Schaffung von Märkten spezialisieren können, sondern bei der Produktion von Gütern wettbewerbsfähig bleiben müssen. Der Bericht zeigt auf, dass Politik zur Entwicklung der ländlichen Räume mehr beinhalten sollte als die Förderung der Landwirtschaft. Sie sollte gezielter eingesetzt und besser abgestimmt werden. Anderenfalls besteht angesichts der demografischen Entwicklung die Gefahr, dass sich in ländlichen Regionen nur wenig produktive Tätigkeiten konzentrieren.



Bessere Investitionsstrategien auf lokaler und regionaler Ebene können die Produktivität in den leistungsschwächsten Regionen ankurbeln. Eine gesamtwirtschaftliche Strukturpolitik hat unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen und Städte und sollte deshalb von regionalen Strategien begleitet werden. Außerdem sollten Dezentralisierung und verbesserte Mehr-Ebenen Governance genutzt werden, um die Produktivität in Städten und Regionen zu fördern.



Weitere Informationen zu diesem Bericht sowie ausführliche Zusammenfassungen zu 34 OECD-Ländern finden Sie unter

www.oecd.org/regional/oecd-regional-outlook-2016-9789264260245-en.htm

