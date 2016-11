Festlich feiern mit Oceania Cruises: Weihnachtskreuzfahrten in der Karibik, Südamerika und Afrika

Oceania Cruises hat zur Weihnachtszeit ausgewählte Festtagskreuzfahrten vorbereitet. Sie führen u.a. in die Karibik, an die mexikanische Riviera, Südamerika oder Südafrika. Alle sechs Schiffe der Kreuzfahrtmarke des oberen Premiumsegment sind zur Weihnachtszeit festlich dekoriert. Dazu gibt es ein speziell aufs Fest abgestimmtes Unterhaltungsprogramm sowie weihnachtliche Gaumenfreuden. Auch der Weihnachtsmann wird über den Schiffsschornstein an Bord kommen.



Für die Weihnachts- und Chanukka-Feierlichkeiten schmücken Weihnachtsbäume, Girlanden und Lichterketten die Schiffe. Ein besonderes Deko-Highlight sind die Lebkuchenhaus-Dörfer, welche die Gäste an Bord jedes Kreuzfahrtschiffes erwarten.



Bekannt für die „feinste Küche auf See“ geht es an Bord der Schiffe von Oceania Cruises natürlich auch kulinarisch festlich her. Wer bei dem Anblick der Lebkuchenhäuser gleich naschen möchte, kann direkt nebenan bei Kuchen und Keksen zugreifen. Die Auswahl umfasst sowohl traditionelle Weihnachtsköstlichkeiten – wie Leb- oder Früchtekuchen – als auch internationale Süßspeisen – wie den italienischen Panettone oder Russische Tee-„Schneebälle“.



An Heiligabend erwartet die Gäste ein Festtagsmenü begleitet von Weihnachtsliedern. Am Weihnachtsmorgen des 25. Dezembers wird zudem ein Galabrunch serviert, wenn das Schiff auf See ist. Wer gleich morgens in festliche Stimmung kommen möchte, startet den Tag mit einem in den Vereinigten Staaten traditionellen Eierpunsch, der im Grand Dining Room und Terrace Café zum Frühstück serviert wird. Das sieben-gängige Weihnachtsdinner im Grand Dining Room umfasst u.a. Medaillons vom Hummer mit Rettich und Kaviar in einer Akazienhonig-Vinaigrette, gebratene Entenleberpastete an Veilchen- und Hibiskusblüten-Soße, Tranchen einer im ganzen gebratene Weihnachtsgans mit Apfelfüllung und einen Weihnachtspudding.



Auch das Unterhaltungsprogramm steht ganz im Zeichen des Festes. Gäste können sich auf eine Weihnachtshow sowie eine Lesung des Klassikers „The Night Before Christmas“ („Als der Nikolaus kam“) von Clement Clarke Moore freuen.



Die festlichen Kreuzfahrten sind u.a.:





„Fiesta im Urlaub“, 14-tägige Kreuzfahrt ab/bis Los Angeles entlang der mexikanischen Riviera mit der Sirena, 21. Dezember 2016 – 4. Januar 2017

„Ferien in Südafrika“, 15-tägige Seereise ab/bis Kapstadt mit Stationen in Südafrika, Namibia und Mosambik mit der Nautica, 21. Dezember 2016 – 5. Januar 2017

„Sonnenverwöhnter Urlaub“, 12-tägige Kreuzfahrt ab/bis Miami in die Karibik mit Stationen in u.a. Barbados und Antigua mit der Insignia, 23. Dezember 2016 – 4. Januar 2017





Auf den Weihnachtskreuzfahrten profitieren Gäste von den kostenlosen Zusatzleistungen im Rahmen des OLife Choice Plus-Paketes. Neben kostenlosem Internet für die gesamte Reisedauer können sich Gäste zusätzlich für das House Select-Getränkepaket, bis zu acht kostenfreien Landausflügen oder ein gratis Bordguthaben von bis zu 800 USD entscheiden (jeweils pro Kabine). Zudem sind ab acht deutschen, schweizer und österreichischen Flughäfen die passenden Flüge im Reisegesamtpaket inbegriffen.



Die Kreuzfahrten sind ab sofort buchbar. Weitere Informationen und Buchung unter www.oceaniacruises.com sowie im Reisebüro.

Oceania Cruises, Inc.

Oceania Cruises ist eine US-amerikanische Premium-Kreuzfahrtmarke, die an Bord ihrer Flotte ein luxuriöses und doch legeres Ambiente mit stilvoller Einrichtung sowie exzellenter Küche bietet. Die Flotte umfasst sechs mittelgroße Kreuzfahrtschiffe für je 684 (R-Klasse) bzw. 1.250 Gäste (O-Klasse). Sie ermöglichen durch das hohe Personal-zu-Gast-Verhältnis (1:1,6) eine ausgeprägte persönliche Atmosphäre an Bord. Die Küche von Oceania Cruises gilt als die Beste auf See, und Chefkoch Jacques Pépin steht für diesen Anspruch. In allen Restaurants haben Gäste freie Platzwahl ohne feste Tischzeiten und das ohne Aufpreis. Jedes einzelne Gericht wird à la minute zubereitet.



Oceania Cruises bringt seine Gäste zu Destinationen in der ganzen Welt, von Europa über China bis Australien und in die Karibik. Auch Weltreiserouten befinden sich im Programm. Die Kreuzfahrtschiffe können dank "mittelgroß" auch in kleineren Häfen anlegen - dort, wo größeren Schiffen die Zufahrt verwehrt ist.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren