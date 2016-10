Auszeichnung im Rahmen des AIT Innovationspreis für OBJECT CARPET

FREESTILE bricht alle Rekorde: Nach dem German Design Award Special Mention wurde das Ausnahmeprodukt jetzt mit der fünften Auszeichnung in Folge gekürt. Im Rahmen des anlässlich der ORGATEC 2016 in Köln vergebenen AIT Innovationspreises wurde OBJECT CARPET in der Kategorie „Synthese – Architekt und Industrie in Zusammenarbeit" für seine außergewöhnliche Fliesenkollektion FREESTILE prämiert. Eine Auszeichnung, die nicht nur das herausragende Design des Produktes würdigt, sondern in erster Linie seine Architekturrelevanz bewertet.



Die Innovationspreise von AIT und xia Intelligente Architektur gelten gemeinhin als wichtige Wegweiser in der Zusammenarbeit von Architektur und Industrie. Eine Jury, bestehend aus führenden deutschen Architekten und Innenarchitekten, bewertet die Produkte anhand ihrer Effizienz bei Planung, Entwurf oder Betrieb eines architektonischen Gebäudes und nicht allein nach gestalterischen Gesichtspunkten. Der Nutzen des Produktes für den Architekten steht hier im Vordergrund.



Für genau diese Skills wurde FREESTILE nun ausgezeichnet: Denn mit FREESTILE lässt OBJECT CARPET fast alle Grenzen der Gestaltung hinter sich. FREESTILE hebt das Designpotenzial von Teppichfliesen auf ein bislang unerreichtes Level und bietet so einen Kreativpool für Architekten und Innenausstatter.



Die Idee von FREESTILE ist so einfach wie genial. Gemeinsam mit den Designern Kathrin und Mark Patel wurden 16 unterschiedliche, charakterstarke Designs in jeweils vier Kolorits entworfen und die großflächigen Motive gleich wieder in 50 x 50 cm große individuelle Fliesen zerschnitten. Frei verlegt entsteht so ein immer wieder neues Gesamtbild, das nicht nur verblüffend stimmig ist. Das einzigartige Druckverfahren auf einer neu entwickelten Webstruktur sorgt zusätzlich für unerwartete Effekte. Ein mehrdimensionales Erlebnis, das der Bodenfläche faszinierende Tiefe verleiht und jeden Raum und jeden Boden zum Unikat macht. Dazu überzeugt die Teppichfliese mit einer enorm harten Oberfläche, die aber dennoch alle Vorzüge des textilen Bodenbelags im Hinblick auf Gesundheit, Raumakustik, Trittsicherheit und Gehkomfort bewahrt. So gelingt es OBJECT CARPET, eine Brücke zwischen textilem Bodenbelag und Hartbelag zu schlagen. Gerade extrem frequentierte Objekte, wie Büros, Hotels, Flughäfen, Shops und Eventzentren profitieren von der robusten Oberfläche, die durch eine feine Strukturierung gleichzeitig edel und elegant wirkt.



Mit unvergleichlichem Design empfiehlt sich FREESTILE als mehrdimensionales Erlebnis, das der Fläche faszinierende Tiefe verleiht und jeden Raum und jeden Boden zum Unikat macht.

Über die Object Carpet GmbH

Visionen werden Wirklichkeit

Seit 1972 steht OBJECT CARPET für Qualität, Design und Innovation im Objektbereich. Bei OBJECT CARPET gehören Schönheit und Alltagstauglichkeit immer zusammen. Die Teppichböden sind langlebig und robust mit Mut zur Farbvielfalt. Der Sinn für Ästhetik, Farbe und Architektur, in Kombination mit fortschrittlicher Fertigung, findet Ausdruck in edlen und außergewöhnlichen Dessins in Form von Teppichböden, Teppichfliesen und abgepassten Teppichen. Mit über 1.200 Qualitäten und Farben sowie individuellen Maßanfertigungen bietet die OBJECT CARPET Kollektion eine einzigartige Vielfalt für modernes Interior Design aus sorgfältig ausgewählten hochwertigen Rohstoffen. Das wissen Kunden weltweit zu schätzen, von Google und Microsoft über Adidas und Marc Cain bis hin zu Porsche und Kempinski sowie der Arge Deutscher Pavillon der Expo 2015.



Zahlreiche Design- und Unternehmenspreise wie der renommierte red dot Award sind Beleg für die ausgezeichnete Designkompetenz und Unternehmensleistung, nicht zuletzt zählt OBJECT CARPET laut einer Studie von Ernst & Young zu den "Top 50 deutschen Luxusunternehmen" und wurde von Langenscheidt zu den "Marken des Jahrhunderts" gewählt.



Mit innovativen Produktionstechniken und nachhaltigen Herstellungsweisen beschreitet OBJECT CARPET neue Wege und lässt Visionen Wirklichkeit werden. Passend dazu wurde das Unternehmen ausgewählt, die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2015 mit dem "roten Teppich" auszustatten. OBJECT CARPET Teppichböden und abgepasste Teppiche - unter dem Namen RUGX - werden nachweislich durch den TÜV für Allergiker empfohlen und erwirken einen reduzierten Feinstaubgehalt in der Luft (DAAB - Deutscher Allergie- und Asthmabund). Zum Erlebnis wird die Farb- und Materialwelt in einem der OBJECT CARPET Showrooms in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

