Finalist des größten und längsten Speaker-Slam kommt aus dem Rheinland

Leif Walter - "Der Business Climber" - hat es bis in das Finale des Speaker-Slams in Bernkastel Kues geschafft. Dieses renommierte internationale Treffen der Top 30 Nachwuchs-Speaker fand zum vierten mal statt. Neben New York, Wien und Frankfurt war es der zweite Stopp in Deutschland. Die 31 Finalisten stellten sich einer Jury von Experten aus Wirtschaft, Marketing und Presse. Jeder Teilnehmer hat 8min Zeit um die Jury von sich zu überzeugen. Eine optimale Performance auf den Punkt zu bringen, das ist das Ziel.



Leif Walter überzeugte die Jury mit seinem humorvollen und schauspielerischen Vortrag . "Die Art und Weise, wie Leif Walter mich berührt hat, mit einem Thema was uns alle jeden Tag begegnet - "Wie kann ich nachhaltig Führen" - hat dazu geführt, das die Jury ihn zu den 7 Besten gewählt hat" (Jury-Urteil). Die Besten der Besten haben sich dann in der ausverkauften Güterhalle von Bernkastel Kues dem Publikum gestellt. Die Begeisterung des Publikums war kaum noch zu steigern. Schwierig wurde es erst, als aus den 7 Teilnehmer der Beste mittels Applaus gewählt werden musste.



Er wird sicherlich nicht der letzte Speaker-Slam in Deutschland sein. Alle Teilnehmer waren sich einig: Das Niveau dieses Slams war extrem hoch. Neben den Gewinnern aus New York waren Speaker aus 6 Nationen im Starterfeld. Zum Teil sehr erfahrene Speaker & Coaches präsentierten Themen die visionär unsere Gesellschaft und das Geschäftsleben betrachteten.

