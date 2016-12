nubia bringt Premium-Smartphones in den Handel

nubia, international bekannt für hochwertige und innovative Android-Smartphones mit edlem Design, bringt ab heute, 1. Dezember 2016 seine Modelle Z11, Z11 mini, Z11 Max und N1 in den Handel. Alle Produkte sind ab sofort unter nubia.com erhältlich. Während der diesjährigen IFA Berlin entwickelte sich nubia mit dem vorgestellten Flaggschiff Z11 bereits zum Geheimtipp unter Tech-Experten. Mit dem heutigen Verkaufsstart spricht nubia eine Käuferschicht an, die ein Premium-Smartphone zu moderaten Preisen schätzt.



"Bahnbrechende Entwicklungen entstehen aus grenzenloser Vorstellungskraft. Seit der Gründung in 2012 hat nubia stetig neue Wege beschritten und technische Neuheiten präsentiert und dadurch die Standards in der Smartphone-Fotografie auf neue screen-basierte Funktionen angehoben. Jetzt bieten wir Fans von Premium-Smartphones die Möglichkeit die Produkte von nubia zu entdecken," freut sich Oliver Kinne, Sales & Marketing Director Nubia Technology GmbH über den Verkaufsstart in Deutschland.



Nubia setzt auf eine hochwertige Verarbeitung, ein edles Design und insbesondere auf permanente Innovation. Der Leitgedanke „Dream Without Boundaries“ (Grenzenlose Visionen) ist Anspruch und Antrieb zu gleich. Die Modelle bestechen durch verlängerte Akkulaufzeit, reibungslose Nutzererfahrung sowie mit einer Kameraleistung auf Spiegelreflexniveau. Das Herzstück jedes Nubia-Smartphones sind eigens entwickelten Software-Systeme, die das Android-Betriebssystem auf vielfältige Art und Weise effektiver und Nutzerfreundlicher machen. Die Smartphones des Unternehmens haben bereits zahlreiche Auszeichnungen für Produktinnovationen und wegweisendes Design erhalten. Im Heimatmarkt zählt Nubia mit Markenbotschafter Cristiano Ronaldo zu den erfolgreichsten Smartphone-Herstellern. In Deutschland beginnt nun ein neues Kapitel des international expandierenden Unternehmens.



Die Produkte kommen zu folgenden Preisen in den Handel:

Nubia Z11 (4GB): 499,- Euro

Nubia Z11 (6GB): 599,- Euro

Nubia Z11 mini: 259,- Euro

Nubia Z11 Max: 399,- Euro

Nubia N1: 229,- Euro



Mehr Informationen zu nubia finden Sie auf der offiziellen Website, http://www.nubia.com/de. Folgen Sie uns auf Twitter unter @nubiasmartphone, auf Instagram unter @nubiasmartphonede und unter www.facebook.com/nubiasmartphonede für aktuelle Updates. Unsere Produktvideos finden sich bei YouTube: http://bit.ly/2gliNFI



Facts & Figures



Randlose Optik und endlose Möglichkeiten: Das nubia Z11

Das in drei Farben erhältliche nubia Z11 kommt mit futuristischer Technologie: Sein 5,5-Zoll Full-HD Display erzeugt einen transparenten, randlosen, visuellen Effekt. Die nubia FiT 2.0 Technologie ermöglicht dem Nutzer über diesen Rand des Displays unter anderem die Helligkeit einzustellen, Apps umzuschalten sowie über interaktive Gesten und Befehle das Gerät zu bedienen. Außerdem lässt das NeoVision 6.0-Kamerasystem des nubia Z11 der Fantasie freien Lauf. Durch die Kombination von OIS (optischer Bildstabilisator), nubia HIS (händischer Bildstabilisator) und EIS (elektronischer Bildstabilisator) ist die Kamera besonders für die Aufnahme von Bildern mit langen Belichtungszeiten ganz ohne Stativ geeignet. Dieses Smartphone schafft die perfekte Balance zwischen ansprechendem Design, leistungsfähiger Hardwarekonfigurationen, hervorragender Benutzeroberfläche und ausdauernden Akkus.



Alles andere als klein: Das nubia Z11 mini

Dank Nubias grundlegenden Design-Prinzipien – dünn, leicht, schlank, kompakt und ebenmäßig – liegt sein 5 Zoll großes Modell Z11 mini außergewöhnlich angenehm in der Hand. Und dabei sieht es dank einer Vielzahl von hochwertigen Rückabdeckungen auch besonders gut aus. Wie alle Nubia-Smartphones überzeugt das Z11 mini mit professionellen Fotografie-Funktionen. Nutzer können dank verschiedener Kameramodi – wie beispielsweise der Klon-Funktion, Sternspurenbilder und Echtzeitfiltern – sämtliche Arten von Szenerien festhalten und somit manuell fotografische Meisterwerke erschaffen. Der Adreno 405 Grafikprozessor und der 64-Bit-Achtkernprozessor Qualcomm Snapdragon 617 mit 1,5 GHz garantieren beste Leistung und bilden eine unschlagbare Kombination, die für jede Anwendung ausreichend Power garantiert. Ein Dual-Sim-Slot rundet das nubia Z11 mini ab und ermöglicht beste Telefonie- und Datenqualität in 4G und LTE Netzwerken.



Effizienz neu definiert: Das nubia Z11 Max

Nubias Modell Z11 Max ist mit einem 6,0 Zoll Super AMOLED Bildschirm ausgestattet. Dieses sehr genaue 368-PPI-Retina-Display besitzt eine 100 prozentige NTSC Farbsättigung - sämtliche Details werden also noch schärfer und alle Farben noch kräftiger angezeigt. Darüber hinaus erstreckt sich die Glasoberfläche bis über die Kanten und formt so einen eleganten Bogen, der präzise in den kompakten Metallrahmen des Smartphones übergeht. Aber auch die inneren Werte des Z11 Max können sich sehen lassen: Ein auf der Rückseite verbauter Sensor ermöglicht Nutzern große Möglichkeiten mit einem kleinen Fingerabdruck: Durch kurzes Berühren ist das Smartphone beispielsweise entsperrt, ein Screenshot gemacht oder ein Foto aufgenommen. Und apropos Fotografie: Auch das Z11 verfügt über eine Kameraleistung auf Spiegelreflexniveau – und sogar über eine 200 Prozent schnellere Verschlusszeit.



Akku-Wunder: Das Nubia N1

Das Nubia-Modell N1 ist dank Nubias NeoPower-Technologie ein wahres Energiebündel: Sein 5.000 Milli-Ampere-Stunden-Akku wurde mit einem ausgezeichnet optimierten System und einer auf höchste Performance konfigurierten Hardware kombiniert. Einer Akkulaufzeit von drei Tagen bei durchschnittlicher Nutzung steht so nichts mehr im Weg. Energie-Sparen auf Systemebene durch umfassendes App-Management macht es möglich. Außerdem ist das Modell N1 ein wahrer Experte für alle Selfie-Liebhaber: Seine Front-Kamera kommt mit 13 Megapixeln und smarter Niedrig-Licht-Verbesserung. Spätestens durch den Einsatz des integrierten Beauty-Filters werden Nutzer von sich selbst auf dem 5,5-Zoll-Full-HD-Display begeistert sein. Aber auch die Rückseitenkamera weiß zu überzeugen: Die über die HIS-Technologie betriebene nubia Handheld Electronic Aperture ermöglicht beispielsweise eine Belichtungszeit aus der Hand von bis zu 72 Sekunden.



Nubia Technology Co.,Ltd.

Seit der Gründung im Oktober 2012 hat Nubia es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und innovative Smartphones für moderne Nutzer zu entwerfen, die nach herausragender Qualität suchen. Mit dem Leitspruch "Be yourself" - "Sei du selbst" inspiriert Nubia Kunden weltweit, ihre Träume zu verfolgen, neue Leidenschaften zu entdecken und den eigenen Lebensstil zu verbessern. Die Marke ist bereits bestens bekannt für innovative Eigenschaften und professionelle Foto-Funktionen der Smartphones. Mit Hauptsitz in China ist Nubia mittlerweile auch rund um die Welt mit Niederlassungen aktiv, etwa in Nordamerika, Südamerika, Europa, Russland, Südostasien und Indien.

