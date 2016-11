Game over: Am Sonntagnachmittag ging das »Next Level 2016 – Festival for Games« erfolgreich zuende. Mit dem Einzug ins NRW-Forum Düsseldorf wurde Next Level erstmals Festival und setzte seit dem Start am Donnerstagabend vor allem auf Interaktivität und digitale Erlebnisformate. Drei Tage lang brachte das neue Format kreative Gamer, Künstler, Spieleentwickler, Medienpädagogen und Unternehmen zusammen und vernetzte Fans und Fachleute der digitalen Spielekultur. Mit mehr als 1.000 Besuchern hat sich das neue Konzept gegenüber den vorherigen Ausgaben in Köln und Dortmund bewährt: eine hervorragende Grundlage für die kommenden Next Level-Ausgaben am neuen Standort. So steht bereits der Termin für die nächste Next Level fest, die vom 9. bis 12. November 2017 im NRW-Forum Düsseldorf stattfinden wird.



Neben Spielstationen mit den interessantesten Neuheiten, Indie-Games und Retro-Schätzen widmeten sich Performances, Installationen und Kunstaktionen ganz den kreativen Potenzialen der digitalen Spiele. Daneben bot Next Level 2016 mit seinem bewährten Info-Mix aus Vorträgen und Diskussionen Input zu aktuellen Themen und Zukunftsfeldern der Spieleentwicklung und informierte über berufliche Wege in eine zunehmend attraktivere Branche. Workshops und Werkstätten zeigten Schüler*innen, Studierenden und Medienpädagog*innen inspirierende Ansätze zum Umgang mit dem Kulturgut Game. Beim mehrtägigen Game-Jam kreierten angehende Entwickler unter professioneller Anleitung ihre eigenen Spiele.



Veranstalter und Partner



»Next Level 2016 — Festival for Games« wurde veranstaltet vom NRW KULTURsekretariat, gemeinsam mit dem NRW-Forum Düsseldorf, dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW, dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW, dem Kulturamt und der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW. Veranstaltungspartner waren die Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und CREATIVE.NRW, außerdem die ARTIG Zentrale für Culturelle Entwicklung, der Deutsche Multimediapreis mb21, die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken des Landes NRW, das Grimme-Institut, das Kompetenzzentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, die Konsolenkinder und das playin’ siegen international urban games festival. Als Sponsorpartner engagierte sich Ubisoft Blue Byte. Medienpartnerschaftliche Unterstützung leisteten die Rheinische Post, k.west, Retro, superlevel.de, das Intro-Magazin, nachtkritik.de und das Medien Cluster NRW.



Save the Date: »Next Level 2017 – Festival for Games«



Vom 9. bis 12. November 2017 findet die nächste Ausgabe des Festivals im NRW-Forum Düsseldorf statt.

