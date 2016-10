Material im Griff - schnell, einfach und sicher!

Gerade am Anfang der zahnmedizinischen Selbstständigkeit ist es wichtig, im Praxisalltag gut organisiert zu sein, damit man sich voll und ganz auf die neue Situation und die Patienten konzentrieren kann. Da ist es manchmal gar nicht so einfach, auch sein Material immer im Blick zu haben. Jetzt wird das Leben leichter – dank my:WaWi: Das neue Warenwirtschaftssystem für Zahnarztpraxen bietet echte Hilfe für den Arbeitsalltag. Mit ein paar Klicks ist man perfekt organisiert: „Mit my:WaWi hat man sein Material immer im Griff – ganz schnell und einfach. Damit meistert man seinen Alltag in Sekunden!“, ist sich Heike Stetzkamp, führender Kopf hinter my:WaWi, sicher.



Wie das geht? Per Handscanner werden Materialien ein- und ausgebucht – so hat man immer seine korrekten Lagerbestände im Blick. Die Software verfügt über ein Gefahrstoffverzeichnis, das sich bei Veränderungen im Bestand automatisch aktualisiert, sowie über ein Frühwarnsystem für Produkte, die bald abzulaufen drohen. Einzelne Chargen können sogar bis in die Patientenakte nachverfolgt werden. So können diese Produkte noch rechtzeitig verbraucht und müssen nicht mehr ungenutzt entsorgt werden. Über das integrierte Bestellsystem können Produkte schnell und einfach nachbestellt werden. Und die Inventur ist dank Handscanner mühelos erstellt und kann anschließend direkt an den Steuerberater exportiert werden. So spart man mit my:WaWi Tag für Tag Zeit, Geld und Nerven!



Mit my:WaWi kommt ein innovatives und intuitiv bedienbares Warenwirtschaftssystem auf den Markt. Das Programm läuft auf Windows-Tablets und PCs – schnell, einfach und leicht verständlich: Praktische Softwarehilfen an den relevanten Stellen direkt im Programm verraten immer, was zu tun ist. So lernt man my:WaWi direkt im Arbeitsalltag kennen. Wer es schon im Vorfeld ganz genau wissen will, nutzt einfach das kostenlose Online-Tutorial und beherrscht my:WaWi in kürzester Zeit wie ein Profi. Alle Informationen zur Software gibt die Website www.my-wawi.com – wer sich direkt von my:WaWi begeistern lassen will, lädt hier einfach die kostenlose 30-Tage-Testversion herunter.



Wie man seinen Alltag mit my:WaWi in Sekunden meistert, zeigen die kostenfreien my:WaWi Schnupperseminare, die bundesweit bei der NWD Gruppe stattfinden. Besucher der dentalen Fachmessen im Herbst 2016 in München und Stuttgart können my:WaWi live am NWD Messestand erleben. Die jeweiligen Standorte erfahren Praxisteams auf www.nwd.de/messetermine.



my:WaWi ist über verschiedene Handelspartner erhältlich. NWD Praxisstart informiert interessierte Existenzgründer über die Software und stellt den persönlichen Kontakt zu my:WaWi-Experten her: telefonisch unter +49 (0) 251 / 7607-370 oder per E-Mail an praxisstart@nwd.de.

