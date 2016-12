Winterauszeit in Cuxhaven

Klima-Wandern im Watt und Sauna-Badetage im Thalassozentrum: So geht Winter in Cuxhaven. Wenn der Wattboden eis- oder schneebedeckt ist und Stille über der Meereslandschaft liegt, dann hat ein Aufenthalt an der Nordsee seinen Reiz. Und gilt auch als gesund. Denn ein Spaziergang in der mit natürlichen Aerosolen angereicherten Luft wirkt sich stärkend auf das Immunsystem aus, befreit die Bronchien und sorgt für eine gute Durchblutung der Haut.



Für gesundheitsbewusste Winterurlauber gibt es deshalb im Nordseeheilbad Cuxhaven auch 2017 die Cux-Pauschalen für einen mehrtägigen Aufenthalt am Meer. Dabei können die Angebote im neu gestalteten Thalassozentrum ahoi genutzt werden. Mit Massagen und Bädern sowie einem Entspannungstag im Meerwasser-Wellenbad oder in der Saunalandschaft mit Panoramasauna und Aussicht auf das winterliche Wattenmeer.



Die „Cux Thalasso-Tage“ beinhalten Unterkunft in einer Ferienwohnung, Eintritt ins Thalassozentrum ahoi plus Anwendungen wie beispielsweise ein Meersalzmilchbad oder eine Meeresschlickpackung. Bei den Cux-Schnupper-Tagen sind ebenfalls eine Tageskarte für Bad und Sauna sowie auch der Besuch im Cuxhavener Wrack- und Fischereimuseum „Windstärke 10“ inbegriffen. (1.353 Zeichen)



Weitere Infos Die Cux-Thalasso-Tage gibt es für zwei bzw. sieben Nächte und kosten für zwei Personen 185 bzw. 535 Euro. Das winterliche Schnupperangebot gilt ebenfalls für zwei bzw. sieben Nächte und kostet für zwei Personen 135 bzw. 360 Euro. Alle vier Pauschal-Angebote können vom 9. Januar bis zum 31. März sowie auch vom 1. bis 16. Dezember 2017 hier gebucht werden: CUX-Tourismus GmbH, Cuxhavener Straße 92, 27476 Cuxhaven, Tel. 0 47 21 / 404-200, Fax 0 47 21 / 404-299, www.duhnen.de



Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH, Cuxhavener Str. 92, 27476 Cuxhaven, Tel. (04721) 404-0, Fax (04721) 404-198, info@tourismus.cuxhaven.de, www.nordseeheilbad-cuxhaven.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren