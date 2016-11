Weihnachtszauber in Cuxhaven Im weihnachtlichen Cuxhaven sind der Weihnachtsmarkt am Schloss und der Duhner Festtagsmarkt am Strand beliebte Treffpunkte

Vom 23. November bis zum 26. Dezember 2016 öffnet im Nordseeheilbad Cuxhaven der traditionelle Weihnachtsmarkt rund um das historische Schloss Ritzebüttel. Zwischen Weihnachten und bis ins neue Jahr hinein ist dann der „Duhner Festtagsmarkt“ ein beliebter Ort für Einheimische und Urlaubsgäste.



Weihnachtszauber am Schloss – unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Cuxhaven. Traditionell mit viel handwerklichen Produkten in festlich dekorierten Holzmarktständen und strahlend hell, wenn im „Park der Sterne“ die Lichter glänzen. In einem Handwerkerzelt können die Besucher hautnah das Drechseln beobachten oder zuschauen wie Wolle gesponnen wird. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Chören, Solisten aus Cuxhaven und der Region sowie mit Blasorchester, Tanzgruppen, Filmvorführungen, weihnachtlichen Sketchen und zahlreichen Aktionen für Kinder. Der Weihnachtsmarkt ist täglich außer am ersten Weihnachtstag geöffnet.



Wenn der Weihnachtsmarkt am Schloss zu Ende geht, dann öffnet der Duhner Festtagsmarkt seine Stände. Urlauber und Einheimische treffen sich dann auf einen Punsch oder Glühwein an der Strandpromenade in Duhnen. Der Duhner Festtagsmarkt findet vom 25. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 täglich von 13 bis 19 Uhr statt, an Silvester sogar bis 2 Uhr nachts. Am Neujahrstag kann der Markt von 11 bis 19 Uhr besucht werden.

