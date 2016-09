Günter Tallner wird Vorstand für das Firmenkunden- und Spezialfinanzierungsgeschäft der NORD/LB

Der Aufsichtsrat der NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat in seiner Sitzung am heutigen Freitag Günter Tallner (54) als neues Vorstandsmitglied bestellt. Tallner wird die Verantwortung für das Geschäft mit mittelständischen Firmenkunden sowie für das Spezialfinanzierungsgeschäft der Bank übernehmen. Zu den Spezialfinanzierungen zählen die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, Structured Finance (insbesondere für Erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte) und die Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Tallner folgt damit auf Eckhard Forst, der zum 1. November als Vorstandsvorsitzender zur NRW.Bank wechselt.



Tallner ist derzeit Bereichsvorstand der Mittelstandsbank in der Commerzbank AG und verantwortet in dieser Funktion das Geschäft mit Firmenkunden in Norddeutschland. In seinen Verantwortungsbereich fällt außerdem das Kompetenzzentrum für Energie. Zuvor war der gelernte Bankkaufmann und Jurist in verschiedenen Positionen im Firmenkunden- und Unternehmensfinanzierungsgeschäft der Commerzbank und der Dresdner Bank tätig.



„Günter Tallner verfügt über große Erfahrung im Firmenkundengeschäft, ist mit unserem norddeutschen Kerngeschäftsgebiet bestens vertraut und bringt zudem wertvolle Kenntnisse aus der Energie- und Flugzeugfinanzierung mit. Mit ihm haben wir einen hervorragenden Nachfolger für Eckhard Forst gefunden, der das Firmenkunden- und Spezialfinanzierungsgeschäft in den letzten Jahren sehr erfolgreich ausgebaut hat“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der NORD/LB und Niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider. Der Aufsichtsrat dankte Eckhard Forst ausdrücklich für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit in den vergangenen zehn Jahren.



Die Bestellung Tallners erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die EZB. Der genaue Zeitpunkt des Amtsantritts steht noch nicht fest.

Über NORD/LB Norddeutsche Landesbank Hannover

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 179 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeugfinanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg sowie Niederlassungen in Düsseldorf, Hamburg, München, Schwerin und Stuttgart. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten. www.nordlb.de





