Senator Andy Grote übernimmt Schirmherrschaft für NRV Olympic Team

Erstmalig übernimmt mit Andy Grote, Senator der Behörde für Inneres und Sport, ein Mitglied des Hamburger Senats die Schirmherrschaft für das Olympic Team des Norddeutschen Regatta Vereins.



Seit seiner Gründung 2000 ist das Konzept des NRV Olympic Teams nach wie vor einzigartig in Deutschland – und höchst erfolgreich: Zuletzt brachten Erik Heil und Thomas Plößel als erfolgreichstes Team der deutschen Segel-Nationalmannschaft eine Bronzemedaille im 49er aus Rio mit nach Hause. Auf diesen Erfolg bauen wir weiter auf und möchten Ihnen unser Team und die Partner für Tokio 2020 auf einer Pressekonferenz vorstellen. Alle Segler und Partner, sowie Senator Grote stehen dort für Gespräche und Fragen zur Verfügung.



Die Pressekonferenz beginnt um 14.00 Uhr. Bereits ab 13.30 Uhr lädt NRV Olympic Team-Sponsor Salzbrenner im 1. OG des Clubhauses zu einer Grillwurst ein.



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter 040-55 77 99 52 29 oder an merck@nrv.de.



Hintergrundinformationen zum NRV Olympic Team



Engagement für den Spitzensport



Das Geheimnis dieses sportlichen Erfolgs liegt vor allem in Synergien. Diese bilden sich zum einen durch den systematischen, sportfachlichen und persönlichen Austausch unter den Sportlern selbst. Zum anderen bringen Spezialisten ihr Fachwissen aus wichtigen Bereichen ein. All dies wäre so konsequent und erfolgreich kaum möglich ohne weitreichende „Partnerschaft". Seit Gründung des NRV Olympic Teams durch Kommodore Gunter Persiehl ist dies ein Kernbegriff für alle Beteiligten. Die Partner des Teams sichern die finanzielle Unterstützung und profitieren ihrerseits von der engen Bindung an das Team. Sie sind bei Veranstaltungen wie der Kieler Woche und der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca „live" dabei. Die Segler des NRV Olympic Teams zeigen ihrerseits NRV und Partner-Flagge bei Vorträgen und Produktpräsentationen. Das ist Sportsponsorship im besten Sinne, trägt die Botschaft des Teams nach außen und finanziert das NRV Olympic Team unabhängig von Mitgliedbeiträgen des Vereins.

