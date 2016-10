NRV stellt Olympic Team unter Schirmherrschaft von Senator Andy Grote vor

Deren Unabdingbarkeit für den sportlichen Erfolg unterstrich Bronzemedaillengewinner Thomas Plößel: „Wir haben vor den Spielen in Rio eine unglaubliche Vorbereitungsrally hinter uns gebracht, bei der wir auf die Unterstützung so vieler toller Partner zählen durften. Danach bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass man starke Partner aus der Wirtschaft braucht, um eine olympische Medaille zu gewinnen.“



Unterstützung erhält das NRV Olympic Team ab sofort auch von Sportsenator Andy Grote: „Ich habe die Schirmherrschaft übernommen, weil ich von dem Model des NRV Olympic Teams überzeugt bin. Vereine spielen bei der Förderung der olympischen Sportarten in Hamburg eine besondere Rolle und das Engagement des Norddeutschen Regatta Vereins hat hierbei Modellcharakter. Die Sportler fühlen sich bestens unterstützt und zusätzlich steht dahinter ein erfolgreiches Wirtschaftskonzept. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe das 49er-Finale am Strand von Rio selbst miterlebt – ein absolutes Highlight mit Erik und Thomas als zwei Vorzeigesportler für Hamburg.“



Neben Erik Heil und Thomas Plößel, die eine zweite Kampagne im 49er planen, sind die Mitglieder des NRV Olympic Teams für Tokio 2020: Tim Fischer (49er), Leonie Meyer (Kite/49erFX), Nik Willim (Laser), Mathew Belcher (470er), Leonhard Hanisch (Laser), Gwendal Lamay und Luke Willim (49er).



Johannes Polgar, der als aktiver Sportler selbst die Unterstützung des Olympic Teams erfahren durfte und nun als Vorsitzender des NRV Olympic Team Committees die Führung übernommen hat, fasste den Leitgedanken so zusammen: „Trotz natürlicher Konkurrenz herrscht bei uns ein starker Teamgedanke. Der interdisziplinäre Austausch mit anderen Sportlern ist ebenso wichtig, wie die Beziehung zu seinen Partnern mit Leben zu füllen. Daher sind wir besonders stolz, die Verträge mit dem Fleischgroßmarkt Hamburg, Salzbrenner Würstchen, der Peter Mattfeld & Sohn GmbH und den Kieler Nachrichten für weitere vier Jahre verlängert zu haben.“



Gut gestärkt von frisch gegrillten Salzbrenner Würstchen verfolgten unter anderem auch Olympiamedaillengewinner Achim Griese, „Olympic Team-Vater“ Gunter Persiehl und Ingrid Unkelbach, die Leiterin des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein, die Pressekonferenz beim Norddeutschen Regatta Verein.



NRV OLYMPIC TEAM - ENGAGEMENT FÜR DEN SPITZENSPORT



Das Geheimnis dieses sportlichen Erfolgs liegt vor allem in Synergien. Diese bilden sich zum einen durch den systematischen, sportfachlichen und persönlichen Austausch unter den Sportlern selbst. Zum anderen bringen Spezialisten ihr Fachwissen aus wichtigen Bereichen ein. All dies wäre so konsequent und erfolgreich kaum möglich ohne weitreichende „Partnerschaft". Seit Gründung des NRV Olympic Teams im Jahr 2000 durch Kommodore Gunter Persiehl ist dies ein Kernbegriff für alle Beteiligten. Die Partner des Teams sichern die finanzielle Unterstützung und profitieren ihrerseits von der engen Bindung an das Team. Sie sind bei Veranstaltungen wie der Kieler Woche und der Trofeo Princesa Sofia vor Palma de Mallorca „live" dabei. Die Segler des NRV Olympic Teams zeigen ihrerseits NRV und Partner-Flagge bei Vorträgen und Produktpräsentationen. Das ist Sportsponsorship im besten Sinne, trägt die Botschaft des Teams nach außen und finanziert das NRV Olympic Team unabhängig von Mitgliedbeiträgen des Vereins.

Über Norddeutscher Regatta Verein

Der Norddeutsche Regatta Verein ist einer der ältesten und mit derzeit etwa 2.000 Mitgliedern zudem einer der größten deutschen Segelclubs. Gegründet 1868, hat er sich dem Segelsport und hier dem Regattawesen verschrieben und fördert besonders den seglerischen Nachwuchs.



Das Jugendsegelzentrum bietet Kindern und Jugendlichen, die sich für den Segelsport interessieren, den idealen Einstieg und ermöglicht fortgeschrittenen Seglern eine qualitativ hochwertige Ausbildung. Ein wichtiges Ziel dieser konsequenten Jugendarbeit ist es, Kinder und Jugendliche an das Regatta-Segeln heranzuführen und u.a. mittels des NRV Youth Teams zu fördern.



Der NRV als Regatta-Ausrichter hat die Kieler und Travemünder Woche initiiert und engagiert sich nach wie vor bei beiden Traditionsveranstaltungen. Mit prestigeträchtigen Atlantik-Regatten, der Rolex Baltic Week, der NRV Champions Week oder dem Nord Stream Race mit namhaften Sponsoren setzt der Club Maßstäbe in der internationalen Segelszene.



NRV Aktive werden durch intensives Segeltraining geschult. Dieses konsequente Fordern und Fördern zahlt sich aus. Seit der Gründung des NRV Olympic Teams nach den Spielen in Sydney präsentiert sich der NRV regelmäßig erfolgreich bei Olympischen Wettbewerben.

