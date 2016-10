Ein Boden - viele gute Gründe

Im Spannungsfeld zwischen „Healing Environment“ und Wirtschaftlichkeit: Während im Krankenhausbau die Anforderungen der Patienten an eine wohnliche Umgebung stetig steigen, wächst auf der anderen Seite der Kosten- und Effizienzdruck für die Einrichtungen. Mit dem Neubau des Klinikums Crailsheim ist der schwierige Spagat zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen gelungen. Durch seine klare Formensprache und die zeitgemäße Farbgebung setzt der 54 Millionen Euro teure Bau neue ästhetische Maßstäbe. Im Inneren überzeugt er durch ein helles, freundliches Ambiente und modernste Medizintechnik. Die Gebäudeplanung war von Anfang an auf energetische Effizienz und Nachhaltigkeit ausgelegt. Dies setzt sich konsequenterweise bis zu den Baumaterialien fort. Als es um die Auswahl des Bodens für das Großprojekt ging, fiel Bauherrn und Nutzer aufgrund ihrer jahrzehntelangen guten Erfahrung aus dem Bestandsbau die Entscheidung leicht: Überall im neuen Klinikum liegen Kautschukböden von nora systems – vom Patientenzimmer bis zum OP.



Harmonische Farben – nachhaltiges Material



„Krankenhäuser dürfen heutzutage nicht mehr wie Krankenhäuser aussehen, sondern müssen Hotelcharakter haben“, sagt Werner Horlacher, Architekt beim Landratsamt Schwäbisch-Hall und zuständiger Projektleiter für den Klinikneubau. Die Patienten müssten sich wohlfühlen, denn die Umgebung habe einen starken Einfluss auf die Genesung. Die Bauherren entschieden sich beim Neubau für Grün als Leitfarbe. „Diese steht für Natur, Heilung, Gesundheit“. Die nora Böden in einem hellen Grau passen perfekt zu diesem wohnlichen Ambiente, die Farbe ist zeitlos und harmonisch. Ein wichtiges Argument war auch die Nachhaltigkeit der Kautschuk-Beläge. „Wir haben ein Krankenhaus mit Passivhaus-Komponenten gebaut, da war es nur naheliegend, dass wir auch bei den Materialien auf Nachhaltigkeit achten“, unterstreicht Horlacher. nora Bodenbeläge sind extrem langlebig, ökologisch und für ihre Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.



Wirtschaftlich im laufenden Betrieb



„Bei Böden in Krankenhäusern kommt es vor allem auf die Wirtschaftlichkeit im laufenden Betrieb an“, weiß Dipl.-Ing. László Eifert, zuständiger Bauleiter des auf Krankenhausbau spezialisierten Architekturbüros Ludes, Recklinghausen. „Für unser Architektenbüro waren die Strapazierfähigkeit und die leichte Reinigung der Kautschukböden das entscheidende Kriterium bei der Entscheidung für nora.“ Ein weiterer Aspekt war die Möglichkeit der funktionsübergreifenden Gestaltungslösungen: nora Böden sind mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften wie elektrostatischer Ableitfähigkeit, aber im gleichen Design und mit gleicher Oberfläche verfügbar.



Keine Stillstandszeiten dank Beschichtungsfreiheit



„Krankenhausböden müssen langlebig und sehr pflegeleicht sein, um die Kosten möglichst niedrig zu halten“, erläutert Dipl.-Ing. Heinrich Lomb, Technischer Leiter des Klinkums Crailsheim. „Das war mit ein Grund dafür, uns für Kautschuk-Beläge zu entscheiden, denn diese benötigen keine Beschichtung.“ So müssen keine Zimmer oder Bereiche für die Bodensanierung gesperrt werden, Stillstandzeiten werden vermieden und alle Flächen sind rund um die Uhr zugänglich. „Im Altbau haben wir mit nora Kautschuk-Belägen schon über 30 Jahre positive Erfahrung und setzten sie im Neubau daher gerne wieder ein“, unterstreicht der Technische Leiter. Wie für viele Klinken, spielt auch für die Verantwortlichen in Crailsheim das optische Erscheinungsbild der Fußböden eine große Rolle.



Leicht und unkompliziert zu reinigen



„Die größte Herausforderung bei der Reinigung von Böden in einem Klinikum ist, dass wir immer nur ein ganz kurzes Zeitfenster zur Verfügung haben, um die Sauberkeit des Hauses zu gewährleisten“, beschreibt Anne-Leonie Blumer, staatlich geprüfte Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin und Leitung Hauswirtschaft Klinikum Crailsheim, die Situation. Die Reinigung muss also schnell gehen und effektiv sein. Hier sind nora Böden ideal: „Der Pflegeaufwand ist äußerst gering und das Reinigungsergebnis sehr gut.“ Dass die Kautschukböden nicht beschichtet werden müssen hat in ihren Augen neben der Zeitersparnis noch einen weiteren positiven Effekt: „So brauchen wir keine Grundreinigungen, bei denen unsere Mitarbeiterinnen mit aggressiven Reinigungsmitteln in Verbindung kommen könnten – die Gefahr von Allergien oder Atemwegserkrankungen sinkt.“



Fugenfrei und vollständig zu desinfizieren



„Ich beschäftige mich schon seit mehr als 15 Jahren mit Bodenbelägen in Krankenhäusern und die nora Kautschuk-Bodenbeläge sind meiner Ansicht nach die qualitativ hochwertigsten“, resümiert Thomas Schaff, staatlich anerkannte Fachkraft für Klinikhygiene und zuständig für die Kliniken in Crailsheim und Schwäbisch-Hall. Bei Böden in Krankenhäusern ist die Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und andere Chemikalien extrem wichtig. „Mikroskopisch betrachtet haben nora Kautschukböden im Vergleich zu anderen elastischen Bodenbelägen, die im Krankenhaus verwendet werden, die glatteste und dichteste Oberfläche. Dadurch lassen sich Desinfektionsmittelrückstände auch noch Stunden nach der OP problemlos entfernen“, so der Hygieniker. Zudem können die Kautschuk-Beläge in der Fläche vollständig und unproblematisch desinfiziert werden. Dass nora Böden unverfugt verlegt werden können, ist ebenfalls ein großer Vorteil, denn Fugen können anschmutzen, aufquellen oder durch Alterung Risse ausbilden, was hygienische Probleme mit sich bringt. „Weil sich bei der unverfugten Verlegung keine Schmutzreste ansammeln können, gibt es bei nora Böden deutlich weniger Bakterien.“



Die Verantwortlichen des Klinikums Crailsheim im Interview sehen sie hier: www.nora.com/de/klinikum-crailsheim/.



Daten und Fakten



Objekt: Neubau Klinikum Crailsheim

Bauherr: Landkreis Schwäbisch-Hall, www.lrasha.de

Architekt: LUDES Architekten - Ingenieure GmbH, Recklinghausen, www.ludes.net

Produkte: noraplan® plus, Farbe 6600, verlegte Fläche 7.200 m²

noraplan® plus ed, Farbe 6600, verlegte Fläche 2.400 m²

noraplan® signa, Farbe 2784 und 2933, verlegte Fläche 300 m²

Verlegung: 03 / 2015

Einsatzbereich: Patientenzimmer, Intensivstationen, OPs, Funktionsräume, Diagnostik-bereiche, Flure

Über die nora systems GmbH

nora systems entwickelt, produziert und vermarktet hochwertige elastische Bodenbeläge so-wie Schuhkomponenten unter der Marke nora®. Das Unternehmen mit Stammsitz in Wein-heim entstand 2007 aus der Freudenberg Bausysteme KG und prägt seit vielen Jahren als Weltmarktführer die Entwicklung von Kautschuk-Bodenbelägen. Mehr als 1.100 Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2015 einen Umsatz von 218,7 Millionen Euro.

