Preisregen im Herbst

Innovationskraft und Detailliebe zeichnen sich aus: gleich zweimal wurde im Oktober 2016 die kabellose, akkubetriebene Leuchte Roxxane Leggera CL der Stuttgarter Nimbus Group prämiert. In der Kategorie „Beleuchtung“ erhielt sie den Internationalen Designpreis Baden-Württemberg Focus Open Silver und kurz darauf das Prädikat „Winner“ des German Design Award, ausgelobt vom Rat für Formgebung. Um das Triple für Nimbus perfekt zu machen, gewann auch das Akustikelement Rossoacoustic PAD einen Focus Open Silver in der Kategorie „Objekt“.



Clevere Lösungen, die Wohn- und Arbeitswelten neue Impulse geben – diesen Anspruch erfüllen sowohl die mobile und akkubetriebene LED- Leuchte Roxxane Leggera CL als auch das schallabsorbierende Rossoacoustic PAD. Im Oktober 2016 wurden die Neuentwicklungen der Nimbus Group dreifach mit Designpreisen honoriert.



Die Jury des Focus Open vergab das Prädikat Silver unter anderem für den „guten Ansatz, hochwertiges Licht mobiler und unabhängig von lästigen Kabeln zu machen. Das erweist sich als besondere Qualität, die es so noch nicht gab. Überzeugend und vor allem komfortabel gelöst wurde der Ladeprozess über das magnetische Dock."



Ergänzend hoben die Juroren des German Design Awards „Gestaltungsqualität, Innovationsgrad und Langlebigkeit“ hervor. Die Roxxane Leggera CL wird durch diesen Premiumpreis des Rats für Formgebung als „auf ihre Art wegweisend in der deutschen und internationalen Designlandschaft“ ausgezeichnet.



Raumqualität und Raumakustik gehören zusammen



Außer der doppelt gewürdigten Leuchte konnte die Nimbus Group auch mit der Entwicklung des akustisch wirksamen Elements Rossoacoustic PAD punkten, das unter der Marke Rosso läuft. Die filigranen Elemente zitieren formal die Objektleuchten des Herstellers und lassen sich auf vielfältige Weise im Raum einsetzen. "Raumqualität und Raumakustik gehören unmittelbar zusammen, nicht nur im Großraumbüro. Das Pad bietet eine einfach zu integrierende Optimierungsoption, kann zugleich Räume strukturieren oder einzelne Bereiche betonen. Das zurückhaltende Design fügt sich in fast alle Interieurs ein und bedient sich derselben Formmerkmale wie die Leuchtensysteme des Herstellers", begründet die Jury ihr Urteil für den Focus Open in Silver in der Kategorie „Objekt“.

Über Nimbus Group

Die 1988 vom Architekten Dietrich F. Brennenstuhl gegründete Nimbus Group ist anders als andere Unternehmen - und hat dabei ihren Weg zum Neuen gefunden. Vor allen anderen hat Nimbus auf die LED-Technik gesetzt und sich damit weltweit einen Vorsprung erarbeitet. Seit 2006 hat das Unternehmen rund 10.000 LED-Projekte realisiert und verfügt damit über einen reichen Erfahrungsschatz: Das Spektrum reicht von der Ausstattung von Wohnhäusern, Arztpraxen, Schulen und Vorstandsetagen bis hin zu Firmenzentralen wie die Hauptverwaltung von Unilever in Hamburg, die ADAC-Zentrale in München und die Hauptverwaltung der WTO in Genf.



Die gleiche Innovationskraft kommt auch bei den hochflexiblen Beschattungs- und Raumgliederungssystemen der Marken Rosso und Rossoacoustic zum Ausdruck; insbesondere bei den integrierten Akustiklösungen, in deren Entwicklung neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung eingeflossen sind.



Beide Markenbereiche - Licht und Akustik - gehen auch gemeinsam innovative Wege. Die Nimbus Group entwickelt, zusammen mit führenden Forschungsinstituten, akustisch wirksame LED-Lichtlösungen und weitere Neuerungen für eine optimale Bürogestaltung.



Auf der Light + Building 2016 stellte die Nimbus Group eine ganze Serie an visionären Leuchten vor, die konsequent die Idee des kabellosen Lichts verkörpern, das immer und überall verfügbar ist. Die leichten und elegant aufladbaren Leuchten folgen in ihrem hochwertigen und ansprechenden Design der Philosophie des Unternehmens.



Die Nimbus Group mit ihren derzeit 160 Mitarbeitern ist Stiftungsunternehmen im renommierten Rat für Formgebung und Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Weitere Informationen über die Nimbus Group finden Sie unter:



www.nimbus-group.com



