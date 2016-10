New York-Stipendium 2018 ausgeschrieben

Die Niedersächsische Sparkassenstiftung und das Land Niedersachsen ermöglichen einer niedersächsischen bildenden Künstlerin oder einem niedersächsischen bildenden Künstler einen einjährigen Aufenthalt in New York. Besonders begabte Kunstschaffende sollen durch die Arbeit in der Metropole neue Anregungen für ihre weitere künstlerische Entwicklung sammeln, Kontakte knüpfen und Einblicke in den Kunstbetrieb erhalten.



Antragsberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler, die ihren Wohnsitz in Niedersachsen haben und bis zum 31.12.2017 das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.



Die Förderung umfasst einen Aufenthalt in New York für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018. Für diese Zeit werden ein Atelier und eine Wohnung kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhalten die Stipendiaten einen monatlichen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten in Höhe von 1.100 Euro. Im ersten und letzten Aufenthaltsmonat erhöht sich der Förderbetrag um jeweils 500 Euro. Das zwölfmonatige Stipendium ist an das renommierte Atelierhaus „International Studio and Curatorial Program“ (ISCP) in New York angebunden.



Im Anschluss an den New York-Aufenthalt haben die Stipendiaten die Möglichkeit, ihre Werke in ein oder zwei niedersächsischen Kunstvereinen auszustellen. Diese Ausstellungen, zu denen auch ein Katalog herausgegeben wird, sind Teil des Stipendiums und werden ebenfalls aus Mitteln der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und des Landes Niedersachsen mitfinanziert.



Bewerberinnen und Bewerber richten ihre Anträge bitte bis zum 15. Januar 2017 an das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur.



Weitere Informationen finden Sie hier oder unter www.mwk.niedersachsen.de

