Umweltminister Stefan Wenzel: Umweltschädliche Emissionen des Schiffsverkehrs weiter reduzieren

Der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz Stefan Wenzel hat die jüngsten Entscheidungen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) für einen verstärkten Umweltschutz in der weltweiten Seeschifffahrt begrüßt. Nachdem für Nord- und Ostsee schon seit Beginn des vergangenen Jahres ein Grenzwert von 0,1 Prozent Schwefel im Treibstoff gilt, wird weltweit ab 2020 der Grenzwert von 3,5 Prozent auf 0,5 Prozent reduziert. „Die Beschlüsse sind ermutigend, aber wir brauchen noch strengere Regeln, damit der bisher übliche Einsatz von Schweröl keine Zukunft mehr hat", sagte Wenzel am Montag (heute) in Hannover. Für die Gesundheit der Bewohner der Nordseeküste, für die Touristen und die Tier- und Pflanzenwelt sei die Entwicklung hin zu umweltfreundlichen Antriebstoffen ein großer Gewinn.



Besonders zu begrüßen sei, dass die bestehenden Sondergebiete in der Nord- und Ostsee zur Schwefelemissionsüberwachung (Sulfur Emission Control Area: SECA) ab 2021 zum Sondergebiet für Stickoxidemissionen erweitert werden sollen, sagte Wenzel. Die 75-prozentige Verminderung von Stickoxiden gelte zwar zuerst nur für neue Schiffe und käme eigentlich auch viel zu spät, sei aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Stickoxidemissionsminderung. Von besonderer Bedeutung sei es jetzt, dass den Schiffsbetreibern so schnell wie möglich eine ausreichende Unterstützung in den Häfen durch eine neue Infrastruktur für umweltfreundlichere Schiffskraftstoffe zur Verfügung gestellt würde.



Minister Wenzel wies darauf hin, dass es natürlich wesentlich sei, die Einhaltung der Grenzwerte engmaschig zu überwachen und Verstöße so zu ahnden, dass sich eine Umgehung der Vorschriften nicht lohnen würde. Zudem appellierte er an die Freiwilligkeit der Reeder zur vorzeitigen Grenzwerteinhaltung. Hier wären die EU und die Bundesregierung in der Pflicht, geeignete Förderprogramme für eine noch umfassendere Umsetzung der neuen Vorschriften, speziell für die Nachrüstung der vorhandenen Schiffsflotte, zu entwickeln. Insbesondere auch für Feinstaub und Ruß gebe es in der Schifffahrt noch erhebliches Reduktionspotential.

