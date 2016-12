Statement des Umweltministers Stefan Wenzel: Rückholung der nuklearen Abfälle aus der Schachtanlage Asse II ist klarer Auftrag

Der Niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel hat den "klaren Auftrag" zur Rückholung der nuklearen Abfälle aus der Schachtanlage Asse II bei Wolfenbüttel bekräftigt. "Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Strahlenschutzkommission (SSK) mit den praktischen technischen Herausforderungen befasst. Stattdessen wird zum wiederholten Mal versucht, den Beschluss von Bundestag und Bundesrat zur Rückholung der Abfälle in Frage zu stellen", sagte der Minister am Montag (heute) in Hannover.













