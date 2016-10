Minister Meyer verleiht Staatsehrenpreis an Rinderzüchter-Familie Lohmöller aus dem Emsland

Landwirtschaftsminister Christian Meyer hat heute (Dienstag) den niedersächsischen Staatsehrenpreis für Tierzucht an die Rinderzüchter-Familie Andreas und Sabine Lohmöller in Emsbühren-Listrup (Landkreis Emsland) verliehen. Der Staatsehrenpreis würdigt herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Tierzucht. Seit den 1960er-Jahren werden auf Vorschlag der Landwirtschaftskammer jedes Jahr zwei Zuchtbetriebe durch das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geehrt.



Bei der Preisverleihung nahe der Hofstelle betonte Minister Meyer, dass sich der traditionsreiche Rinderzuchtbetrieb seit über 500 Jahren im Familienbesitz befindet. Er lobte die vorbildliche Vermittlung von Fachwissen durch die Betriebsinhaber an die jeweils nachfolgende Generation: "Familie Lohmöller ist auch deshalb ein würdiger Preisträger für den Staatsehrenpreis, weil sie neben den züchterischen Erfolgen großes Augenmerk auf Dialog und Transparenz legt und damit die moderne Rinderzucht und -haltung auch in die nächste Generation überträgt."



Der Rinderzuchtbetrieb von Familie Lohmüller umfasst heute 70 Milchkühe mit entsprechen-der Nachzucht in einem zeitgemäßen und tiergerechten Stall in Emsbühren-Listrup. Der Stall aus dem Jahr 1980 wurde immer wieder entsprechend den Tierwohl-Erfordernissen modernisiert. Vor dem familiären Hintergrund ist die Entwicklung des Betriebs umso beeindruckender: Maria Stilling, die Seniorchefin des Betriebs, war zur Zeit des Stallbaus plötzlich verwitwet und hat mit ihrem Sohn Andreas, der damals gerade zehn Jahre alt war, den Hof und die Tierzucht unermüdlich weitergeführt. Andreas Lohmöller hat später das gesamte sogenannte Anpaarungsmanagement übernommen und damit sowohl seinem Vater Alfons als auch dem Großvater Alois züchterisch erfolgreich nachgeeifert.



Nun bereitet sich schon die nächste Generation vor: Auch die vier Kinder von Andreas und Sabine Lohmöller haben sich alle der Rinderzucht verschrieben. Sohn Devon wurde in diesem Jahr zum Bundessieger der Jungzüchter gekürt. Darüber hinaus bildet der Betrieb Lohmöller auch angehende Landwirte aus und gibt ihnen wertvolles Rüstzeug mit auf den Weg. "Eine tolle Geschichte, die zeigt, wie familiärer Zusammenhalt und die stetige Weitergabe des Wissens an die nächste Generation zu einem bemerkenswerten landwirtschaftlichen Erfolg führen kann", sagte Minister Meyer.



Kennzeichnend für die züchterischen Leistungen der Familie Lohmöller seien nicht nur die vielen Auszeichnungen sowie die zahlreichen Schau- und Auktionserfolge, die der Zuchtbetrieb vorweisen kann, sondern auch ihre stringente Vorgehensweise, so der Minister. Dadurch ist es Familie Lohmöller gelungen, die Herdengenetik kontinuierlich zu verbessern und zu stabilisieren. Seit vielen Jahren hält sie erfolgreich an mehreren Familienstämmen fest, die überaus erfolgreiche Kühe hervorgebracht haben. So kann der Betrieb Lohmöller inzwischen auf diverse Kühe verweisen, die eine Lebensleistung von 100.000 Kilogramm Milch erbracht haben - die Kuh "Loh-Lee" sogar eine Lebensleistung von über 175.000 Kilogramm.



"Die von Andreas und Sabine Lohmöller gezüchteten Kühe und Bullen haben gezeigt, dass in modernen Zuchtprogrammen nicht nur ein großes Augenmerk auf der Leistung liegt, sondern auch Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit eine wichtige Rolle spielen", sagte Minister Meyer. Die vielfach ausgezeichneten Leistungen haben Familie Lohmöller nicht nur den Ruf als angesehene Züchter im Zuchtgebiet der Masterrinder eingebracht, sondern ihr auch überregional zu großer Wertschätzung verholfen.

