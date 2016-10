"ElternMitWirkung": Ministerinnen Heiligenstadt und Rundt laden Eltern und Fachpublikum zur Veranstaltung über interkulturelle Elternarbeit in Schule ein

Die Niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt und Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt laden interessierte Eltern und Elternvertretungen, Migrantenorganisationen, Schulleitungen und Lehrkräfte zur Teilnahme an der Veranstaltung „ElternMitWirkung – Bildungspartnerschaft von Eltern mit Migrationsgeschichte und Schule“ ein. Die gemeinsame Fachtagung von Kultus- und Sozialministerium, die am kommenden Samstag, 22.10.2016, ab 9.30 Uhr in der Multi-Media BBS Hannover stattfindet, beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der interkulturellen Elternarbeit in der Schule. Auch Stadt- und Kreiselternräte, Bildungskoordinatorinnen und -koordinatoren, Schulsozialarbeiter sowie Vertreterinnen und Vertreter von Beratungsinstitutionen sind herzlich hierzu eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.



„Die Mitwirkung ihrer Eltern ist ein wesentlicher Faktor für die Schulbildung und den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte. Gerade für Eltern, die das deutsche Bildungssystem nicht kennen, gibt es aber viele Hürden, um sich erfolgreich einzubringen. Mit dieser gemeinsamen Veranstaltung möchten wir informieren, aufklären und für eine aktive Mitarbeit in Schule werben. Ich freue mich auf eine rege Teilnahme zu diesem wichtigen bildungs- und integrationspolitischen Thema“, sagt Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt.



Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin erklärt: „In Deutschland gibt es noch immer einen engen Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft. Hier müssen wir ansetzen. Wir wollen mit Eltern mit Zuwanderungsgeschichte darüber sprechen, wie sich der Schulerfolg ihrer Kinder unterstützen lässt.“



Neben fachlichen Informationen besteht die Möglichkeit, sich auf einem „Markt der Möglichkeiten“ über verschiedene Initiativen zum Thema Eltern und Migration zu informieren sowie sich in Workshops auszutauschen. Die Ministerinnen Cornelia Rundt und Frauke Heiligenstadt nehmen unter anderem an einer Podiumsdiskussion teil mit:





Prof. Dr. Hermann Veith, Professor für Pädagogik an der Georg-August-Universität Göttingen, Sprecher des Arbeitskreises der niedersächsischen Kompetenzzentren für Lehrerfortbildung und Mitglied der Vorjury des Deutschen Schulpreises,

Frau Grimme, stellvertretende Vorsitzende des Niedersächsischen Integrationsrates,

Frau Burggraf-Köck, 2. Vorsitzende des Landeselternrates Niedersachsen und

Elyas Hashemi, Schüler des Gymnasiums Julianum in Helmstedt.





Weitere Details können der beigefügten Anlage entnommen werden.

