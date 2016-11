NIHK: Kommunalisierung begrenzen

Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag (NIHK) kritisiert den Vorstoß von SPD und Grünen im Wirtschaftsausschuss des Niedersächsischen Landtages, den sogenannten Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit im ÖPNV durch eine Bundesratsinitiative zu stoppen. Durch den Vorrang können private Busunternehmen beantragen, Linienverkehre zu übernehmen, wenn sie diese ohne Zuschüsse der Aufgabenträger betreiben können. Der Vorrang wurde vor einigen Jahren im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) eingeführt. „Private Verkehrsbetriebe haben bewiesen, dass sie Verkehre bei gleicher Qualität ohne staatliche Zuschüsse durchführen können“, sagt Dr. Susanne Schmitt, Hauptgeschäftsführerin des Niedersächsischen Industrie- und Handelskammertags (NIHK). „Durch die geplante Änderung sind kleine und mittelständische Unternehmen in ihrer Existenz bedroht, da kommunale Eigenbetriebe bevorzugt werden.“



Der NIHK spricht sich seit längerem für eine Begrenzung der Kommunalisierung aus wie zuletzt in seinen ‚Kommunalpolitischen Positionen der niedersächsischen Wirtschaft‘ zur Kommunalwahl 2016. „Wenn Verkehrsleistungen bezuschusst werden müssen, haftet der Steuerzahler und damit auch die örtliche Wirtschaft“, so Schmitt weiter. Die Kommunen sollten den Grundsatz der Subsidiarität befolgen. Sofern private Anbieter in der Lage sind, die erwünschte Leistung ebenso gut wie der öffentliche Anbieter zu erbringen, sollten sie den Vorzug erhalten. Das sichert die Existenz privater Unternehmen und ermöglicht die Fokussierung der Kommunen auf ihre Kernaufgaben.

Niedersächsischer Industrie- und Handelskammertag

Der NIHK vertritt rund 270.000 Unternehmen und ist damit die größte Wirtschaftsvereinigung in Niedersachsen. Mitglieder sind die IHK Lüneburg-Wolfsburg, die Oldenburgische IHK, die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, die IHK für Ostfriesland und Papenburg sowie die IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren