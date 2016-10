Sieben Stimmen zu 70 Jahren Niedersachsen - Ein Videoprojekt

Der 1. November 1946 gilt als Geburtstag Niedersachsens. Aktuell hat das Land fast acht Millionen Einwohner. Im Auftrag der Niedersächsischen Staatskanzlei wurden sieben prominente Persönlichkeiten herausgesucht und zu Niedersachsen befragt. Sie wurden im Laufe ihres Lebens von Niedersachsen geprägt und haben es ihrerseits auf ihre Art und Weise geprägt oder prägen es weiterhin.



Wie hat sich Niedersachsen in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt? Wie ist das Land zusammengewachsen? Was ist übrig geblieben von den Rivalitäten und Widerständen, die die Landesgründung politisch begleitet haben? Haben wir ein „Niedersachsen-Gefühl“ entwickelt und wodurch zeichnet es sich aus? Welche besonderen Ereignisse werden mit Niedersachsen persönlich verbunden? Und, die letzte Frage, was wünschen sich die Gesprächspartner für die Zukunft unseres Landes?



Die Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet und sind seit heute auf der Internetseite www.70-jahre.niedersachsen.de abrufbar. Die Gesprächspartner sind:





die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann,

die Leiterin der Kunsthalle Emden, Eske Nannen,

die TV-Journalistin und Schauspielerin Hanna Legatis,

der Moderator und Schauspieler Yared Dibaba,

der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts i.R., Dr. Ernst Gottfried Mahrenholz,

der Journalist und Ehrenvorsitzende der Landespressekonferenz, Rolf Zick, und

der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil.





Auf der Themenwebsite anlässlich des 70. Geburtstages des Landes Niedersachsen finden Internetnutzer zudem einen schriftlichen Rückblick und Ausblick auf Vergangenheit und Zukunft Niedersachsens von Stephan Weil, eine Beschreibung der Gründungssituation, historische Bilder aus 70 Jahren niedersächsischer Landesgeschichte sowie weitere Informationen zur geschichtlichen Entwicklung, den bisherigen Ministerpräsidenten und den Landesregierungen.

