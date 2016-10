Programm CARE "Chancen auf Rückkehr in den Job ermöglichen" wird ausgeweitet

Arbeit und Gesundheit in der Landesverwaltung: Auf dieses Thema konzentriert sich das Projekt CARE „Chancen auf Rückkehr ermöglichen", das vergangenes Jahr von der Landesregierung gemeinsam mit den Gewerkschaften vereinbart wurde. Federführend dabei war das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport. Die CARE-Beratung hilft bei psychosozialen Fragestellungen und unterstützt im Bedarfsfall bei der Auswahl und Vermittlung passender therapeutischer Maßnahmen. „Leider haben psychische Erkrankungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen", so Innenminister Boris Pistorius. „Die Landesregierung steuert daher entschlossen gegen: Wir verstehen das Projekt als wichtigen Baustein einer umfassenden Strategie, um dem demografischen Wandel zu begegnen. Und dazu gehören natürlich in erster Linie physisch und psychisch gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."



Das erfolgreiche Pilotprojekt im Ressortbereich des Kultusministeriums ist nun auch beendet, ab sofort wird CARE den Beschäftigten an Schulen dauerhaft angeboten, so hat es das Kabinett am (heutigen) Dienstag beschlossen. Das Beratungsangebot wird landesweit auf insgesamt vier gemeinsame Beratungsstellen in allen Regionen ausgedehnt. So soll den Betroffenen die Möglichkeit gegeben werden, auf kürzeren Wegen das Angebot in Anspruch zu nehmen. „Durch die geplanten gemeinsamen Beratungsstellen wird eine intensive Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Kultusministerium vorangetrieben", stellte Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt dazu fest. „Das spezielle Beratungsangebot für Beschäftigte in Schulen und Studienseminaren berücksichtigt die besonderen beruflichen Herausforderungen von Lehrkräften."

