5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM: Ertragssteigerung von über € 68.793,- am 30.05.2017 in Düsseldorf - Ratingen

Am 30.05.2017 veranstaltet Marco Paffenholz, Inhaber der NEWEST – Lösungen für Wachstum, das bereits 5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM im Hotel Holiday Inn Düsseldorf Airport in Ratingen. http://www.aftersales-forum.de



Die bewährten Praxisexperten und After Sales Professionals





Michael Kotlenga, Geschäftsführer After Sales Mehrmarken-Autohaus Schönauen







Marco Paffenholz, Sales & After Experte





vermitteln Geschäftsführern sowie Aftersales-Verantwortlichen des Automobilhandels erfolgreiche Lösungen zur einfachen und schnellen Umsetzung. Von Grundlagen bis zur nachhaltigen Umsetzung. Jetzt mit noch MEHR ERFOLGSFORMELN aus der Praxis für die Praxis!



Bei vielen Automobilhändlern ist die Umsatz- und Ertragslage im After Sales markenübergreifend angespannt. Einige Handelsbetriebe verzeichneten sogar in bis dato starken Servicezeiten wie im Herbst rückläufige Umsätze und ausbleibende Kunden. Wenige Handelsbetriebe rutschten im After Sales sogar ins Defizit.



100% PRAXISORIENTIERT! KLARTEXT STATT DIFFUSER AUSSAGEN!



Die Praxisexperten Michael Kotlenga und Marco Paffenholz sensibilisieren ohne hochtrabende Dialoge für schnelle Erfolge und motivieren mit praktischen Tipps zur einfachen Umsetzung im Alltag. Es wird aus dem großen Portfolio realisierter Ergebnisse geschöpft. Im Fokus des eintägigen Wachstumforums stehen u.a. folgende Themen:





auf der Suche nach der wirksamsten Methode im After Sales







TRANSFORMATION im After Sales: garantierter Erfolg mit P-V-M







Lösungen zur erfolgreichen Führung und Motivation der Servicemannschaft







Aktives Verkaufen initiieren bei Kundendienstberatern







Mit Gesundheit bei Kunden und Ertrag punkten: Absatz von Klimaanlagenreinigungen und Desinfektionen verdoppeln







ERFOLGSFORMEL aus der Praxis: Absatzsteigerung von Klimachecks anhand eines konkreten Fallbeispiels







Ertragssteigerung bei Unfällen mit systematischer Schadensabwicklung







Wie kann eine Ertragssteigerung von über Euro 68.793,-* realisiert werden?





DAS AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM WIRD EMPFOHLEN.



Teilnehmerstimmen über die ersten 4. Foren:



„Gerade auch die praktischen Argumentationshilfen haben das Forum bereichert.“



„Das Forum war sehr praxisorientiert. Die Lösungen können von den Servicebetrieben sehr gut umgesetzt werden.“



Ausführliche Informationen und das Programm zum Web-Download:



5. AFTERSALES FORUM FÜR WACHSTUM: Dienstag, 30.05.2017

Einlass ab 8.15 Uhr, Beginn 9.00 Uhr, Ende ca. 17.15 Uhr

Forumsort: Hotel Holiday Inn Düsseldorf Airport

Broichhofstraße 3, 40880 Ratingen

Forumsgebühr: bis 31.01.2017 € 345,00 netto*, danach € 395,00 netto* Teilnehmer außerhalb KFZ-Handel / -Werkstatt € 595,00 netto*

*jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer









