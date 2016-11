Cover des Monats Oktober 2016: 'Tatü Tata'-Motiv von 'brand eins' überzeugt die Jury

Beim Wettbewerb 'Cover des Monats' gewinnt im Oktober das Magazin 'brand eins' mit der Ausgabe 10. Diese dreht sich um das Thema Medizinischer Fortschritt. Chefredakteurin Gabriele Fischer und Artdirektor Mike Meiré inszenierten dieses mit einem lauten "Tatü Tata".



"Man hört Musik und ist im Thema. Mission accomplished", kommentiert Neujuror Johannes Buzási, Geschäftsführer fischerAppelt, furore. Elke Klinkhammer, Chief Creative Officer der McCann Worldgroup Deutschland, sagt: "Springt ins Auge und geht ins Ohr. Eindringlich wie ein Krankenwagen."



Patrick Märki, Managing Director und Creative Director bei KMS Team, meint: "Dies ist nicht die naheliegendste grafische Umsetzung des Themenfelds Gesundheit und allem, was damit zusammenhängt. Gerade darum ist sie sehr überraschend und hat eine gute Portion plakativen Witz! Die Lösung ist ganz einfach. So einfach, dass man eigentlich vor lauter Einfachheit die Idee dazu gar nicht hätte haben dürfen!"



Karl Wolfgang Epple, Creative Director bei thjnk, sagt: "Lange vor der Jupitersinfonie hat man mich im Kinderchor gelehrt, dass 'Tatü-Tata' eine Quarte ist. Und wenn man das erst mal weiß, vergisst man's nicht mehr. Toll, dass dieses simple Cover nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr anspricht. Sinnlich!"



Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Bergsportmagazin 'Allmountain' 2/2016 (Verlag: Delius Klasing Verlag Bielefeld, Chefredakteur: Jürg Buschor, Artdirektor: Ronja Scheidel, fpm factor product München) und die Erstausgabe von 'Numéro Berlin' (Verlag: Off One's Rocker Publishing Ltd. Berlin, Chefredakteure: Götz Offergeld und Hendrik Lakeberg, Artdirektor: Macs Iotti, Fotografen: Heji Shin, Itai Doron, Arnaud Lajeunie und Richard Kern)



Alle Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de.

