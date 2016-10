New Balance begrüßt Jürgen Klopp als neuen Markenbotschafter Welcome to the family

New Balance Football stellt den deutschen Erfolgscoach Jürgen Klopp offiziell als neuen Markenbotschafter vor.



Als international renommierter Trainer des F.C Liverpool wird er zukünftig das neue Gesicht von New Balance Football sein. Der legendäre Verein an der Anfield Road wird bereits seit 2015 von New Balance ausgerüstet.



Seit seiner Ankunft in der Premiere League begeistert Jürgen Klopp Fans und Spieler gleichermaßen. Seine ungezügelte Leidenschaft für den Sport und die authentische Identifikation mit dem Club ließen ihn innerhalb weniger Monate zum Sympathieträger werden.



Bereits in seinem Debütjahr führte Klopp die Reds ins Finale des englischen Capital One Cup und der Europa League. Erst im Juli dieses Jahres verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig, um seine bei Borussia Dortmund begonnene Erfolgsgeschichte hier fortzuführen.



In Deutschland begeisterten die von Jürgen Klopp trainierten Teams durch Geschwindigkeit und Spielintelligenz. Belohnt wurde diese mutige Spielweise mit zwei Deutschen Meisterschaften, dem Gewinn des DFB Pokals, zwei Triumphen im DFL Supercup und dem Erreichen des Champions League Finales.



Nach seiner Vertragsunterzeichnung erklärte Klopp:



"Ich freue mich von nun an ein fester Bestandteil der New Balance Familie zu sein. Seit meinem Beginn in Liverpool hatte ich die Gelegenheit die Marke noch intensiver kennenzulernen. Die Gemeinsamkeiten von New Balance und mir liegen auf der Hand. Uns verbindet sowohl der bedingungslose Enthusiasmus für Fußball als auch die Bereitschaft zur harten und kontinuierlichen Arbeit. Langfristig wollen wir zusammen eine stetige Verbesserung forcieren und die gemeinsam gesetzten Ziele erreichen."



Auch Richard Wright, General Manager of New Balance, zeigte sich nach der Unterzeichnung begeistert:



"Jürgen Klopp ist einer der besten Trainer auf der Welt und wir sind mehr als froh ihn heute offiziell als Mitglied von New Balance begrüßen zu dürfen. Jürgen vermittelt seinen Mannschaften eine unvergleichliche Art Fußball zu spielen. Mit ihm als Trainer des F.C Liverpool und neuem New Balance Football Ambassador wird die Verbindung zwischen diesen beiden besonderen Marken zusätzlich gestärkt. Zu wissen, dass er seine Siegermentalität und seinen unbezahlbaren Erfahrungsschatz zukünftig bei New Balance Football mit einfließen lässt, ist fantastisch. Wir sind gespannt zu sehen, was aus der gemeinsamen Partnerschaft in den kommenden Jahren alles entstehen wird."

Über New Balance Germany Inc.

