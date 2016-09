Busumleitung aufgrund von Straßenarbeiten

Am kommenden Mittwoch, 28. September, wird die Linie 003 aufgrund von Straßenbauarbeiten der Stadt Mönchengladbach umgeleitet. Die Haltestelle „Poether Weg“ in Fahrtrichtung Mönchengladbach Hauptbahnhof/Europaplatz wird in dieser Zeit aufgehoben. Fahrgäste können ersatzweise an der Haltestelle „Venn Kirche“ zusteigen. Für die Haltestelle „Stationsweg“ in Fahrtrichtung Hauptbahnhof wird ersatzweise die gleichnamige Haltestelle der Linien 013/023 auf der Roermonder Straße angefahren.



Nähere Informationen zum Fahrplan, zu Tickets und zu allen Busumleitungen der NEW-Busse gibt es im Internet unter www.new-mobil.de.

Über die NEW AG

Die NEW ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit starker Verwurzelung am Niederrhein. Zur Unternehmensgruppe gehören mehrere Tochtergesellschaften in Mönchengladbach, Erkelenz, Geilenkirchen, Grevenbroich, Viersen, Schwalmtal und Tönisvorst. Die NEW beliefert rund 400.000 Kunden mit Strom, 157.000 mit Gas und 102.000 mit Wasser. Die NEW steht für eine partnerschaftliche, regionale und innovative Energie- und Wasserversorgung und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Umfassenden Service bieten die KundenCenter - online oder vor Ort. Zu den regionalen Dienstleistungen zählen der öffentliche Nahverkehr mit 230 Bussen sowie der Betrieb von elf Hallen- und Freibädern. Im Auftrag der Städte Mönchengladbach und Viersen betreibt die NEW außerdem das rund 1.740 Kilometer lange öffentliche Kanalnetz. Die NEW fördert kulturelle, soziale und sportliche Projekte in der Region. Mit knapp 2.000 Mitarbeitern ist die NEW ein bedeutender Arbeitgeber. Von den jährlichen Investitionen der NEW in Höhe von etwa 60 Millionen Euro profitiert in ganz erheblichem Umfang die heimische Wirtschaft als Auftragnehmer.

