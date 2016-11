Busumleitung aufgrund von Demonstrationen

Am kommenden Sonntag, 20. November, finden in der Innenstadt von Rheydt zwei Demonstrationen statt. Aus diesem Grund wird das gesamte Stadtzentrum von der Polizei von 13:00 bis 18:00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Da der Umsteigepunkt Marienplatz sowie der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof Rheydt nicht angefahren werden können, müssen die NEW-Buslinien 002, 004, 006, 016, 020, 022, 024 und 097 umgeleitet werden.



Insgesamt können 50 Haltestellen im Innenstadtbereich nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen werden auf beiden Seiten der Straße „Gracht" eingerichtet. Aufgrund der weiträumigen Umfahrung der Innenstadt kann es zu vereinzelten Verspätungen kommen.



Nähere Informationen zu den Buslinien und zum Fahrplan gibt es telefonisch unter 0180 6 504030 (0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € pro Anruf), im Internet unter www.new-mobil.de oder in den KundenCentern der NEW mobil und aktiv in Mönchengladbach.

NEW AG

