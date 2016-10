Zoo-Halloween

Im Neunkircher Zoo wird es am Montag, den 31. Oktober 2016, traditionell wieder richtig gruselig. Zwischen 13:00 Uhr – 17:00 Uhr werden zu dem auch in Deutschland immer beliebter werdenden Halloween verschiedene Aktionen für kleine und große Besucher geboten: Kürbisschnitzen für Kinder gegen einen geringen Unkostenbeitrag zu Gunsten des Neunkircher Zoos und kostenfreie kleine Bastelmöglichkeiten finden auf dem gespenstig dekorierten Festplatz an der Zooschule statt. Zu Halloween passender Speis und Trank wie Blut- oder Geisterbowle für Kinder und Erwachsene bereichern das Angebot. Die „Jäger der Nacht“, die Eulen und Greifvögel, stehen bei der kommentierten Flugvorführung um 15:30 Uhr in der Falknerei auch ganz im Zeichen von Halloween.



Als Besonderheit haben an diesem Tag alle passend zu Halloween verkleideten Kinder freien Eintritt. Die schönste und kreativste Verkleidung wird bei einem Kostümwettbewerb prämiert und mit einer Familientageskarte PLUS für zwei Erwachsene und zwei Kinder belohnt. Die Teilnahme am Kostümwettbewerb kostet nur 1 Euro und der Erlös kommt ebenso dem Neunkircher Zoo zu Gute.



Diese Veranstaltung kostet keinen zusätzlichen Eintritt, Einlass ist bis 17.00 Uhr an der Hauptkasse in der Zoostraße 25.



Mehr erfahren Sie auch unter www.neunkircherzoo.de und auf der facebook-fanpage des Neunkircher Zoos.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren