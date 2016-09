Netto Marken-Discount überzeugt ÖKO-TEST mit "Pure & Basic Med Hand Creme sensitiv"

Maxhütte-Haidhof, im September 2016 – Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST hat entschieden: „Pure & Basic Med Hand Creme sensitiv“ gehört zu den Besten der Branche. In der Ausgabe 10/2016 hat ÖKO-TEST insgesamt 29 verschiedene Handcremes unterschiedlicher Hersteller und Händler getestet und die „Hand Creme sensitiv“ der Eigenmarke „Pure & Basic Med“ von Netto Marken-Discount mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Mehr als ein Drittel aller von ÖKO-TEST getesteten Produkte waren nicht empfehlenswert.



Im Vordergrund der Tests stand die Untersuchung zum gesundheitsgefährdenden Duftstoff Lilial, der sich in vielen Handcremes wiederfindet. Das renommierte Verbrauchermagazin prüfte die Produkte dabei auf den umstrittenen Inhaltsstoff Butylphenyl Methylpropional. Der „Hand Creme sensitiv“ von der Netto Eigenmarke „Pure & Basic Med“ wurde dabei ein sehr gutes Testergebnis bescheinigt. Besonders in der Testkategorie „Inhaltsstoffe“ überzeugte das Produkt von Netto: Die „Hand Creme sensitiv“ wurde von den Testern mit einem “sehr gut“ ausgezeichnet, da weder Lilial, noch andere bedenkliche Stoffe enthalten sind. Mit diesem Ergebnis liegt Netto im Branchenvergleich ganz weit vorn. Der Qualitätscheck bestätigt: Netto Marken-Discount bietet mit seinem Drogerie-Sortiment und auch bei den Handcremes hochwertige und ausgezeichnete Eigenmarken-Produkte.

Über die Netto Marken-Discount AG & Co. KG

Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.170 Filialen, fast 73.000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 12 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittelauswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.



Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von sieben Schwerpunkthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen dieses nachhaltigen Engagements unterstützt Netto Marken-Discount zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit 5.830 Auszubildenden zählt Netto Marken-Discount zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren