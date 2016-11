Nahezu grenzenlose Möglichkeiten: Die Oberwerth Porto

Mit der Kameratasche „Porto“ erweitert die Luxus Taschenmanufaktur Oberwerth ihr Produktsortiment um ein neuesKamerataschenformat. Die Kameratasche stellt das bisher größte Modell aus dem Hause Oberwerth dar und richtet sich sowohl an Profis als auch ambitionierte Hobbyfotografen, die ihre gesamte SL-Ausrüstung bei sich tragen möchten. Aus strapazierfähigem CORDURA® und vegetabil gegerbtem Rindleder zu 100% in Deutschland handgefertigt, bietet die Oberwerth Porto optimalen Schutz bei gleichzeitig geringem Eigengewicht und einem dadurch angenehmen Tragekomfort.



Ob Profi oder Hobbyist – Porto ist der perfekte Begleiter für die Leica SL-Ausrüstung



Platz für die Leica SL – das bedeutet, eine Leica SL und die dazu passenden Objektive sicher verstauen zu können. Viele Kamerataschen stoßen dabei an die Grenzen ihres Fassungsvermögens oder wirken klobig. Dieser Problematik hat man sich bei Oberwerth angenommen und gezielt eine Kameratasche entwickelt, die durch ihr Aufnahmevolumen neue Möglichkeiten der Aufbewahrung bietet und dabei sportlich-elegant bleibt. Der Innenraum ist dank individuell justierbarer, gepolsterter Pads flexibel auf verschiedenste Anforderungen anpassbar. Ob ein oder zwei Kamerabodies, mehrere Objektive kleiner Brennweiten oder doch ein Teleobjektiv wie das Leica Apo-Vario-Elmarit-SL 90-280. Die Porto bietet Fotografen nahezu grenzenlose Möglichkeiten zur sicheren Aufbewahrung ihrer Fotoausrüstung. Zusatzfächer an Front, Seiten sowie im Inneren der Tasche bieten weitere Optionen zur Unterbringung von kleinteiliger Fotoausrüstung und/oder persönlicher Gegenstände. Tablet oder 13“ Laptop lassen sich in einem separat gepolsterten Innenfach ebenfalls sicher in der Tasche verstauen. Zwei unterschiedliche Tragegurte erlauben Flexibilität. Neben einem Schultergurt lässt sich an der Porto ein zweiter Haltegurt befestigen, der zum Einen als Handgriff genutzt wird und des Weiteren die Möglichkeit eröffnet, die Kameratasche auf Reisen einfach und bequem an einem Trolley zu befestigen. Die Oberwerth Porto – praktisch und vielfältig, in jeder Lage.



Preis und Verfügbarkeit



Die Oberwerth Porto ist ab sofort zu einem Preis von 899€ inkl. MwSt. (UVP) in den Materialkombinationen CORDURA® oliv/Rindleder dunkelbraun und CORDURA® schwarz/Rindleder dunkelbraun erhältlich (www.oberwerth.de).



Die neue Oberwerth Porto ist zu 100% in Deutschland designed und handgefertigt. Aus Liebe zur Fotografie.



Weiterführende Informationen zur neuen Oberwerth Porto finden Sie unter: http://www.oberwerth.de

