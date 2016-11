Mit Meritene mehr erleben

Die beiden Nahrungsergänzungsmittel Meritene Kraft & Vitalität und Meritene Regenervis unterstützen geistige und körperliche Fitness von Menschen ab dem Alter von 50 Jahren. Beide Produkte sind exklusiv in Apotheken erhältlich und zeichnen sich durch ein spezielles Nährstoffprofil aus, das an die besonderen Bedürfnisse von Menschen ab 50 angepasst ist. Zu diesen sogenannten Best Agern zählt fast die Hälfte der Bevölkerung hierzulande. Mit 50 startet die „beste Zeit“ des Lebens, denn die Berufsplanung ist abgeschlossen, die Kinder sind meist aus dem Haus und es bleibt Zeit, seine Träume zu verwirklichen. Best Ager stehen aktiv mitten im Leben und wollen viel erleben. Sie nehmen aber nicht selten in ihrem bewegten Alltag altersbedingte körperliche Veränderungen wahr. Den Körper zu stärken und den Geist möglichst lange in Schwung zu halten, ist daher ein Wunsch vieler Best Ager.



Ab dem 50. Lebensjahr finden Veränderungen statt: Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie die Muskelmasse können abnehmen. Diese Änderungen müssen jedoch nicht als unvermeidlich angesehen werden. Im Gegenteil: Gesund zu altern, kann über verschiedene Faktoren positiv beeinflusst werden. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Bewegung, geistige und soziale Aktivität sowie die Vermeidung von anhaltendem Stress. Altersbedingten Gesundheitsbeschwerden kann darüber hinaus durch eine spezielle Ernährung entgegen gewirkt werden, wie wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen (1,2,3). Um besser und gesund älter zu werden, ist es wichtig, den spezifischen Nährstoffbedarf zu decken. Aus diesem Grund hat Nestlé Health Science die Meritene-Produktreihe entwickelt. Die beiden Nahrungsergänzungsmittel Meritene Kraft & Vitalität und Meritene Regenervis versorgen ältere Erwachsene mit Nährstoffen, die für die Gesundheit wichtig sind und in der normalen Ernährung von Best Agern manchmal fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind (4,5,6).



Meritene Kraft & Vitalität wurde für den spezifischen Bedarf aktiver älterer Menschen entwickelt. Die Zusammensetzung liefert wichtige Mineralstoffe und Vitamine, darunter die Vitamine B2, B6 und B12, die zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung beitragen (7). Das zusätzlich enthaltene Protein trägt zum Erhalt und auch zur Zunahme von Muskelmasse bei (7,8). Meritene Kraft & Vitalität eignet sich deshalb für Menschen, die ihre Antriebskraft und körperliche Leistungsfähigkeit stärken möchten, um mehr zu erleben.



Meritene Regenervis ist speziell auf die Vitamin- und Mineralstoffbedürfnisse von älteren Erwachsenen abgestimmt. Es unterstützt die geistige Leistungsfähigkeit. Das enthaltene Kalium unterstützt die normale Funktion des Nervensystems (7). Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und einem Elektrolytgleichgewicht sowie zur Reduzierung von Müdigkeit und Erschöpfung bei (7). Meritene Regenervis nützt Menschen, die sich mehr Nervenstärke für die Bewältigung des Alltagsstress wünschen, Konzentrationsschwierigkeiten haben oder von Schlafproblemen betroffen sind.



Die beiden Produkte sind exklusiv in Apotheken und im Sanitätsfachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den Produkten unter https://www.nestlehealthscience.de/marken/meritene



Produktinformation und Produktbild zu Meritene Kraft & Vitalität

http://dkdownload.de/Meritene_Kraft-und-Vitalitaet



Produktinformation und Produktbild zu Meritene Regenervis

http://dkdownload.de/Meritene_Regenervis



Meritene Symbolbild: Best Ager am Strand

http://dkdownload.de/Meritene_Symbolbild



