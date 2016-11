Größtes Skigebiet der Welt jetzt auch bei Neckermann Reisen

Frankreich bietet das größte Skigebiet der Welt und ist ab sofort auch bei Neckermann Reisen buchbar. Der aktuelle Winterkatalog „Berge & Schnee“ beinhaltet 20 verschiedene Unterkünfte in zehn Wintersport-Regionen. Das Angebot reicht vom Alpenhotel im renommierten L‘Alpe d‘Huez über Wellness-Oasen im Le Grand Massif bis zum Familien-Apartment im höchsten Skiort Europas Val Thorens. Die französischen Alpen sind vor allem wegen der optimalen Schneebedingungen beliebt.



Etwa 600 Pistenkilometer und acht miteinander verbundene Skigebiete machen Les Trois Vallées in den französischen Alpen zur größten Wintersportarena der Welt. 85 Prozent der roten, blauen und schwarzen Abfahrten liegen schneesicher über 1.800 Metern. Der höchste Ort ist Val Thorens: Auf 2.300 Metern liegt er von sechs Gletschern umgeben in einer Talmulde. Wer hier nur wenige hundert Meter vom Skilift entfernt Urlaub machen möchte, bucht zum Beispiel ein Apartment in der Résidence La Hameau de Kashmir (vier Sterne). Sieben Übernachtungen im Drei-Zimmer-Apartment für bis zu vier Personen ab 1.185 Euro je Einheit. Zum Beispiel am 14. Januar 2017 mit eigener Anreise.



Die längste schwarze Piste der Alpen, die Sarenne, liegt im Gebiet L‘Alpe d‘Huez. Sie verläuft vom höchsten Punkt, dem Gipfel des Pic Blanc, hinab in den Ort. Skifahrer überwinden hier mehr als 1.800 Höhenmeter auf ihrer rasanten Abfahrt. Wer eine naturverbundene Unterkunft sucht, übernachtet im Alpenrose Suites Hotel (vier Sterne). Es liegt am Ortsrand und fügt sich ideal in die Landschaft ein. Vier Übernachtungen inklusive Frühstück ab 422 Euro pro Person. Zum Beispiel am 7. Januar 2017 mit eigener Anreise.



Mit Blick auf den Mont Blanc erstreckt sich das Skigebiet Le Grand Massif. Hier erlauben die Bedingungen auch Tiefschneeabfahrten. In dem Bereich um den Hauptort Flaine schlängeln sich vor allem schwarze und rote Pisten, aber auch Anfänger finden eine passende Route. Erholung bietet die Pierre & Vacances Premium Residenz Les Terrasses d’Helios (fünf Sterne) mit Spa, Hallenabd und Sauna. Sieben Übernachtungen im Zwei-Zimmer-Apartment für bis zu vier Personen ab 864 Euro je Einheit. Zum Beispiel am 10. Dezember 2016 mit eigener Anreise.



Die Angebote sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook/Neckermann Reisen-Agentur, unter www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Neckermann Reisen-Kundenservice unter 0234 / 961035263.



Hinweis an die Redaktionen: Diese und weitere Meldungen finden Sie auch unter: http://www.thomascook.de/unternehmen/newsroom.

Neckermann Reisen

Neckermann Reisen ist eine Marke der Thomas Cook GmbH und der zweitgrößte Reiseveranstalter in Deutschland. Unter dem Motto "Neckermann macht's möglich" steht der Veranstalter für gute Qualität zu günstigen Preisen. Einen Schwerpunkt setzt Neckermann Reisen auf Angebote für Familienurlaub. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. In Deutschland ist die Thomas Cook GmbH der zweitgrößte Anbieter von touristischen Leistungen und Produkten. Zum Unternehmen gehören mit Neckermann Reisen, Thomas Cook, Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin führende und renommierte Veranstaltermarken sowie die Ferienfluggesellschaft Condor.

