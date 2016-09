Deutscher Nachhaltigkeitspreis: NATURSTROM als "nachhaltigste Marke" nominiert

Die Düsseldorfer NATURSTROM AG ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Marken“ nominiert. Damit gehört der Öko-Energieversorger schon jetzt zu den fünf zukunftsfähigsten und umweltfreundlichsten Marken der Bundesrepublik. NATURSTROM wurde bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren für Europas renommiertesten Nachhaltigkeitspreis vorgeschlagen.



„Wir sind sehr stolz darauf, zum wiederholten Mal für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert zu sein“, freut sich NATURSTROM-Vorstandschef Dr. Thomas E. Banning. „NATURSTROM steht seit der Gründung vor mehr als 18 Jahren für eine erneuerbare, dezentrale und bürgernahe Energieversorgung. Das Unternehmen ist nachhaltig im Kerngeschäft und weit darüber hinaus, dieses Engagement bildet unsere Markenkommunikation authentisch und transparent ab. Die Nominierung bestärkt uns darin, die Marke NATURSTROM auch weiterhin glaubwürdig zu führen.“



In der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Marke“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die Nach­haltigkeitsaspekte in der Markenführung in vorbildlicher Art und Weise berücksichtigen. Die endgülti­gen Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden am 25. November im Rahmen einer fei­erlichen Gala bekannt gegeben. Diese findet im Nachgang des 9. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.



Die NATURSTROM AG wurde bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren für den führenden Nachhaltigkeitspreis nominiert. Bereits 2014 zählte der Ökostrom-Pionier zu den Top 3 in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Unternehmen“ mit weniger als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



Der Düsseldorfer Ökostrom-Pionier NATURSTROM AG wurde pünktlich zur Liberalisierung des Strom­marktes im Jahr 1998 gegründet. Ziel der Gründerinnen und Gründer aus Umwelt- und Erneuerbare-Energien-Verbänden war es von Anfang an, eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative zur konventionellen Energieversorgung zu schaffen. Dieser Vision ist das Unternehmen bis heute treu ge­blieben und handelt daher in allen Unternehmensbereichen konsequent nachhaltig.



Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird in diesem Jahr bereits zum neunten Mal durch die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung vergeben und gilt als eine der renommiertesten Nachhaltigkeitsauszeichnungen in Europa. In fünf Wettbewerben werden unter anderem die nachhaltigsten Unternehmen, Städte und Gemeinden sowie Forschungsprojekte prä­miert. Der Unternehmenswettbewerb richtet sich mit seinen insgesamt fünf Wettbewerbskategorien an Firmen der unterschiedlichsten Größenklassen. Ausgewertet wurden die Bewerbungen dieses Wettbewerbs durch die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

