Skandinaviens Vogelwelt

Am Freitag, den 11. November 2016, findet um 19 Uhr im Duvenstedter BrookHus ein Vortrag über die Natur Skandinaviens statt. Die Referenten und begeisterten Fotografen Hanni und Jörg Raasch haben in den letzten Jahren mehrere ausgedehnte Reisen in diese Region unternommen und ihre Eindrücke in schönen Naturfotos festgehalten.



Die skandinavischen Länder faszinieren mit ihren abwechslungsreichen und teilweise spektakulären Landschaften. Hanni und Jörg Raasch stellen in ihrem Vortrag ausführlich die Vogelwelt unserer nördlichen Nachbarn vor. Damit setzen sie an diesem Abend die im Oktober 2015 gehaltenen Vorträge mit neueren Erlebnissen und Beobachtungen fort.



Die Zuhörer können sich auf viele Bilder von seltenen Vogelarten freuen. Gezeigt werden drei Bilderserien: "Zeit für Kinder", Beobachtungen bei einer Kranichfamilie mit zwei Küken (20 min, vertont), "Wasseramsel", Nahrungsbeschaffung und Fütterung der Küken (20 min) sowie "Vogelbeobachtungen in Skandinavien". Die letzte Bilderserie soll mit Testfragen an die Teilnehmer zur Artenbestimmung etwas unterhaltsamer als ein rein frontaler Vortrag erlebt werden (ca. 40 min).



Der Bildervortrag findet am 11.11.2016, 19 Uhr im Duvenstedter BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 statt. Der Eintritt beträgt 6,- Euro (Erw.) bzw. 3,- Euro (Kinder/Jugendliche), 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder.



Weitere Veranstaltungen des NABU finden Sie im Internet unter www.NABU-Hamburg.de









