NABU-Aufruf: Bescherung fr Schmetterling, Wildbiene & Co: Im Garten und Kleingarten aktiv werden

Zu einer ganz besonderen Bescherung rt der NABU allen Naturfreunden rundum den Jahreswechsel: Sie sollen sich informieren, was sie im kommenden Jahr im eigenen Wirkungsbereich - im Garten, Kleingarten, Park, auf dem Schulhof, dem Vereins- oder Betriebsgelnde fr Insekten tun knnen. Und zahlreiche Anregungen dazu hat der NABU, wie Rdiger Wohlers, Bezirksgeschftsfhrer im Oldenburger Land, in einem neuen, umfangreichen Info-Paket zusammengestellt.



Nicht ohne Grund: "Die Bestnde vieler Insektenarten gehen auch in Deutschland seit Jahren dramatisch zurck", betont der Naturschtzer: "Das ist nicht nur ein Alarmsignal, das ist ein Zeichen fr eine verheerende Entwicklung, die dem Blauen Planeten, wie wir ihn kennen, die auch der Menschheit eines Tages das Aus bescheren kann, denn ohne Insekten knnen wir nicht berleben!" skizziert Wohlers die besorgniserregende Entwicklung. "Ohne Insekten keine Bestubung der Wild- und Kulturpflanzen, ohne Insekten somit ein sich verschrfender Welthunger, ohne Insekten ein Zusammenbruch der Nahrungsketten, denn Vgel, Sugetiere und andere mehr sind direkt auf diese Kleinlebewesen angewiesen. Jeder kann selbst auf geradezu banalste Weise feststellen, wie stark die Gesamtheit des Insektenaufkommens hierzulande abgenommen hat: Wer noch vor wenigen Jahren im Sommer eine Autofahrt ber lngere Strecken unternahm, musste die Windschutzscheibe immer wieder von toten Insekten reinigen - das ist seit Jahren nicht mehr so!"



Die Ursachen fr den dramatischen Rckgang vieler Insektenarten seien vielfltig, betonte der NABU-Geschftsfhrer: "Intensivlandwirtschaft mit Maiswsten, Grnlandverlust, Pestizideinsatz, Flchenverbrauch und andere Faktoren, sicher auch bereits der Klimawandel und natrlich der Verlust besonders hochwertiger Lebensrume wie Moore, Trockenstandorte und Feldgehlze sowie totholzreiche Wlder spielen allesamt eine Rolle."



Daher sei jeder einzeln gefordert, etwas zum Insektenschutz beizutragen: "Neben dem Zugreifen auf Produkte aus dem biologischen Landbau kann eigenes Tun im Garten, Kleingarten oder vielen anderen Flchen, sei es bei Schulen, Vereinen oder Betrieben, helfen", fhrt Wohlers aus: "Es knnen fr Insekten wichtige Nahrungs- und Entwicklungspflanzen ausgest, gepflanzt und gefrdert werden, die den Bedrfnissen heimischer Arten und Standorte entsprechen; es knnen auch so genannte Insektenhotels fr Hautflgler gebaut werden, dies jedoch mit Sachverstand, denn viele sind mit gutem Willen gebaut, doch vllig nutzlos; es knnen ganzjhrig viele Manahmen etwa auch zum Schutz der Schmetterlinge im Garten getroffen werden - und vieles mehr", ruft Rdiger Wohlers alle Naturfreunde auf, "und wenns nur im Balkonkasten oder auf wenigen Quadratmetern getan wird - alles hilft - und bereitet viel Freude, wenn im kommenden Frhjahr Schmetterling, Biene, Kfer und Co im Garten eine neue Heimat gefunden haben!"



Der NABU Oldenburger Land hat daher ein umfangreiches Info-Paket zur Verfgung gestellt. In diesem finden sich eine 30-seitige Bauplansammlung fr Insekten-Nisthilfen aller Art, die Farbbroschre Bienen-Hummeln-Hornissen, eine Anleitung zum Schmetterlings-Gartenjahr sowie, als besonderes Bonmot, ein farbiger Sammlerpin aus Metall mit einem Schmetterlingsmotiv.



Das Info-Paket kann angefordert werden gegen Einsendung von 10 Euro beim NABU, Stichwort "Insektenpaket plus", Schlosswall 15, 26122 Oldenburg. - NABU-Bezirksgeschftsfhrer Rdiger Wohlers hofft darauf, dass 2017 zu einem guten Jahr auch Insekten wird - "in unser aller Sinne, von der Schwalbe bis zum Menschen".

