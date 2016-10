Neue LED-Technik: ENTEGA modernisiert Straßenbeleuchtung in Mörfelden-Walldorf - dritter Abschnitt komplettiert den Austausch bis zum Jahresende

Der Energieversorger ENTEGA tauscht im Rahmen des „Straßenbeleuchtungskonzeptes 2020“ seit 2013 in 50 südhessischen Städten und Gemeinden insgesamt 24.000 alte Straßenlaternen gegen moderne, energiesparende Leuchtmittel aus. So derzeit auch in Mörfelden-Walldorf: Hier wurden bereits 2014 die ersten 500 Leuchten erneuert, 2015 weitere 500 Stück und gegenwärtig werden die noch verbliebenen 522 neuen LED-Leuchten installiert. Fortgesetzt wird die Umrüstung im Wohngebiet südlich der Dieselstraße in Mörfelden sowie nördlich der Ludwigstraße zwischen Kelsterbacher Str. und Farmstraße sowie der Neutrasiedlung in Walldorf. Bis Ende 2016 soll der Austausch der rund 1.500 Laternen durch neue LED-Leuchten abgeschlossen werden.



In Mörfelden-Walldorf wurde Anfang 2014 ein neuer 15jähriger Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der ENTEGA AG (vormals HSE AG) und der Stadt Mörfelden-Walldorf abgeschlossen, der unter anderem diese Leistungen regelt. Nach Angaben der Stadt Mörfelden-Walldorf stellt eine bereits durchgeführte Beleuchtungsmessung sicher, dass mit der neuen Technik künftig deutlich an Energiekosten gespart werden kann – ohne Beeinträchtigung der Beleuchtungsqualität. In den bereits umgerüsteten Bereichen konnten mit der neuen Beleuchtung bereits erfolgreiche Erfahrungen gesammelt werden.

