ENTEGA unterstützt Kinderuni Darmstadt

Der Darmstädter Energieversorger ENTEGA unterstützt die Arbeit der Kinderuni Darmstadt mit einer Spende über 1.250 Euro. Möglich wurde dies, weil die Mitarbeiterin Sonja Fuchs das Projekt beim Mitarbeitersponsoring der ENTEGA vorgeschlagen hat. Dabei können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter förderungswürdige Projekte aus den Bereichen Soziales, Kultur, Umwelt und Sport einreichen. Alle Mitarbeiter stimmen dann im Internet ab. Überreicht wurde die Spende am Mittwoch (16.11.) von Sonja Fuchs an die beiden Leiterinnen des Forscherclubs Dr. Anke Spurzem und Marlies Ockenfeld.



Die Kinderuni Darmstadt wurde 2011 mit dem Ziel gegründet, Kinder spielerisch für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Kinder können dort unter Anleitung tüfteln, experimentieren und forschen und so den Spaß an diesen Fächern entdecken lernen. Ob Forscherclub, experimentelles Basteln, Exkursionen, Lerntrainings oder Vorlesungen – das Angebot der Kinderuni ist groß. Träger des Projektes ist der Verein Forum Beruf, Karriere, Zukunft e.V. Unterstützt wird die Kinderuni zudem von einem Netzwerk aus Forschungseinrichtungen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Region. „Aktuell planen wir die Einrichtung eines mobilen Schulungsraums mit Laptops und Beamer. Die Spende der ENTEGA leistet dazu einen wichtigen Beitrag“, erläuterte Dr. Anke Spurzem.



Andreas Niedermaier, ENTEGA-Vorstand für Personal und Infrastruktur, begrüßte die Wahl der Mitarbeiter: "Die Kinderuni Darmstadt bringt Kindern spielerisch Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik nahe. Als Unternehmen, das sehr stark technikgetrieben ist, freuen wir uns sehr, dass die Wahl unserer Mitarbeiter dieses Jahr auf die Kinderuni Darmstadt gefallen ist.“

